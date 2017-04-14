Inter 70 milyon euro önerecek

Gün geçtikçe adını daha çok duyurmaya başlayan Mbappe için dev bir iddia var.



Fox Sports Italia'nın haberine göre Inter Monaco 'nun Fransız yıldızına kancayı taktı. İtalya n ekibinin, golcü oyuncu için 70 milyon euro'luk bir transfer teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Eski günlerine geri dönebilmek için transfer konusunda kesenin ağzını sonuna kadar açan Inter, bu sezon transfere 83,5 milyon euro harcadı. Monaco'da harika bir sezon geçiren Mbappe, Monaco formasıyla çıktığı 34 maçta 21 gol atıp 5 asist yaptı. 18 yaşındaki genç golcü, formasını giydiği Monaco'nun altyapısında yetişti.