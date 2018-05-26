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"İran ciddi bir rakip"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Deneyimli savunması ve saha içi organizasyon becerisi ile İran, A Milli Takımımız için ciddi bir rakip" diye konuştu

26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:29
"İran ciddi bir rakip"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlıların 28 Mayıs Pazartesi günü hazırlık maçında karşılaşacağı İran'ın önemli bir takım olduğunu bildirdi.

Milli takımın İran ile yapacağı özel karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan "maç kitabı"nda açıklamalarına yer verilen Rumen teknik adam, İran'ın Asya kıtasındaki en başarılı futbol takımlarından biri olduğunu belirtti. Eylül ayındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları ve Mart 2019'da başlayacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında İran, Tunus ve Rusya ile özel maçlar oynayacaklarını hatırlatan Lucescu, "Teknik direktörlüğünü 2011 yılından beri Portekizli Carlos Queiroz'un yaptığı İran, son iki Dünya Kupası'nda finallere katılmayı başardı ve bu dönemde yalnızca 8 mağlubiyet aldı. Deneyimli savunması ve saha içi organizasyon becerisi ile İran, A Milli Takımımız için ciddi bir rakip." ifadelerini kullandı.

Lucescu, mart ayından bu yana A Milli Takım kadrosunu gençleştirme çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Üç hazırlık maçı için açıklamış olduğumuz aday kadroda 1994 ve sonrasında doğmuş 13 futbolcu bulunuyor. Bu isimler arasında Avusturya'da forma giyen Tarkan Serbest de var. Kendisini Türkiye tercihinden dolayı kutluyorum. Her zaman vurguladığım gibi, genç oyuncularımızın yanında tecrübeli isimlerin bulunmasına özen gösteriyorum. Bu kamp, deneyimlerini diğer takım arkadaşlarıyla paylaşma görevini Umut Bulut üstlenecek. Hepsi Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlarla özel maçlar oynayacağımız bu uzun kamp sürecinde, takımımızın iskeletini oturtma konusunda önemli bir yol katedeceğiz."

AA

Son Güncelleme: 26.05.2018 13:33
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFFMircea LucescuFutbolA Milli Futbol Takımı
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