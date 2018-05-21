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İran maçına Özbek hakem

A Milli Futbol Takımı'nın 28 Mayıs Pazartesi günü İran ile yapacağı karşılaşmayı Özbek hakem Kovalenko yönetecek

21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:38
İran maçına Özbek hakem

A Milli Futbol Takımı'nın 28 Mayıs Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maçta, Özbekistan Futbol Federasyonundan hakem Valentin Kovalenko düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Özbek hakem Kovalenko yönetecek. Saat 21.15'te başlayacak müsabakada Kovalenko'nun yardımcılıklarını, Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolHazırlık MaçıİranTürkiyeValentin Kovalenko
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