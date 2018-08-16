İsmet Taşdemir'in tek isteği başarı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, kırmızı-beyazlılarda başarılar elde ederek, gelecekte Süper Lig'de takım çalıştırmak istediğini söyledi.

44 yaşındaki teknik adam, şu an için yurt dışında teknik direktörlük yapmak gibi bir hayalinin olmadığını belirterek, "Herkesin bir hayali ve hedefleri vardır. Benim de Süper Lig'de takım çalıştırmak gibi bir hayalim var. Süper Lig'e birden gitmek imkansız. Bu uzun zaman da alabilir. Zamanla ve başarıyla orayı yakalayacağımı biliyorum. Bir şeyleri başararak elde etmek istiyorum. Bu doğrultuda çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyer hedeflerine sindire sindire gitmek istediğini vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti: "Hedeflerim ve beklentim doğrultusunda bir sene önce 1. Lig'de takım çalıştırmayı planlıyordum. Mesut Bakkal ile 4,5 yıl çalıştıktan sonra teknik adamlığa adım attım. Daha önce Spor Toto 1. Lig'de çalışmayı hedeflemiştim ancak MKE Ankaragücü ile 2016-2017 sezonunu TFF 2. Lig'de şampiyon tamamladıktan sonra, yanlış tercihler buna engel oldu. Ben kadere inanıyorum. Sonuçta her şeyi yaparsınız ama bir noktada iş kilitlenir ve olmaz. Nasip bu zamanaymış. Bazı şeyleri planlarsınız, hedeflersiniz ve bunun için çalışırsınız. Bazen olmadığında, zorlayamazsınız. Hangi lig olduğu önemli değil, bulunduğum her yerde başarılı olmak istiyorum. Benim felsefem bu. Daha önce birçok kulüpte başarılar yaşadım. Hep bir hedefim var."

"Onur ve gurur duyuyorum"

Futbol kariyerinde ilk olarak Ümraniyespor'da forma giyen İsmet Taşdemir, İstanbul temsilcisine teknik adam olarak döndüğü için gururlu olduğunu ifade etti. Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'in eşiğinden döndüğünü hatırlatan Taşdemir, "Burada olduğum için elbette onur ve gurur duyuyorum. Bunları perçinlemem için başarılı olmalıyım. Ümraniyespor'da başarılı olmak istiyorum. Futbola ilk başladığınız kulüpte çalışmak çok güzel. Bu kulübün 1. Lig'de bulunması ve Süper Lig'i hedefliyor olması çok önemli." diye konuştu.

"Geçiş süreçleri sancılı olur"

Geride kalan sezondaki kadrodan çok önemli oyuncuların ayrıldığını aktaran İsmet Taşdemir, "O takım ile şimdiki takımı karşılaştırdığımızda, güç kaybettiğimizi söyleyebilirim. Bir denge ve düzen vardı. O düzenin bir kısmı bozuldu." değerlendirmesinde bulundu. Düşündükleri oyunu sahaya yansıttıklarında, sıralamada yukarılara çıkacaklarına olan inancını vurgulayan Taşdemir, "Takımda 7-8 futbolcu ayrıldı. Yeni transferlerimizle yeni bir düzen oturtmaya çalışıyoruz. Bazen geçiş süreçleri sancılı olur. Şu an için, 'Hedefimiz play-off veya Süper Lig.' diyemem ama 4-5 hafta geçtikten sonra bir hedef söyleyebilirim." şeklinde görüş belirtti.

"Şu an transfer düşünmüyoruz"

Transfer yapmayı düşünmediklerini kaydeden İsmet Taşdemir, takıma ve bütçelerine uygun bir oyuncu gelirse belki değerlendirebileceklerini belirtti. Geçen sezon ilk 11'de oynayan Dimitar Rangelov, Jean-Armel Drole, İbrahim Akdağ ve Serdar Özbayraktar gibi takımın hücum yükünü çeken isimlerin, artık kadroda bulunmadığını aktaran Taşdemir, "Ümraniyespor geçen sezonu 49 golle bitirirken, bu oyuncular 32 gollük katkı verdi. Bu futbolcuların gitmesi kolay bir şey değil." değerlendirmesini yaptı.

Uyum sürecini büyük ölçüde atlattıklarına değinen Taşdemir, şunları söyledi: "Bu isimlerin yerlerine, Diabang Dialiba, Leandrinho, Atabey Çiçek, Recep Aydın, Serkan Göksu gibi oyuncuları kadroya dahil ettik. Sadece bu sezonla ilgili bir hedef koymadık. Önümüzdeki yılların takımını da yavaş yavaş hazırlıyoruz. Alaaddin Okumuş, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar gibi genç oyuncuları aldık. Ufak tefek sorunlarımız kaldı. Bunu da inşallah kısa sürede çözeceğiz."

"Takımlar birbirine denk"

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Taşdemir, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden takımların kalitelerinin birbirine yakın olduğunu vurguladı. Üst üste dört veya beş hafta galip gelen takımların hemen sivrilebileceğini anlatan Taşdemir, "Bu geçen sezon 1. Lig'de de alt liglerde de böyleydi. Ligde birkaç takım henüz transfer yasağını kaldıramadı. Onlar da netleştikten sonra gidişat biraz daha belli olacak. Geçen sezon Gaziantepspor ve Manisaspor maddi zorluklarla uğraşınca, lige erken havlu atmak durumunda kaldılar. Böyle olunca ligin dengesi de bozuldu. Bu sezon aynısı yaşanır mı bilemiyorum." şeklinde konuştu.

"Bazı maçlar televizyondan yönetilmiş gibi oldu"

Spor Toto Süper Lig'de uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında da açıklamalarda bulunan İsmet Taşdemir, uygulamayla ilgili şunları ifade etti: "Bu hafta izlediğim maçlarda oyunun çok durduğunu gördüm. En ufak bir şeyde, 'Hemen televizyona bakalım, dönelim.' muhabbeti oldu. Oyunun bu kadar durması futbolu yavaşlatacak ancak yanlış kararlardan da dönülecek. Bu, kulüpler için sağlıklı bir şey. Fakat oyunun sık durması, futbolu yavaş yavaş basketbola döndürecek diye korkuyorum. İyi bir uygulama fakat bu kadar duraklama yapılmazsa çok daha iyi olur. Bazı maçlar televizyondan yönetilmiş gibi oldu. Bunu sağlıklı bulmuyorum. VAR'ın olmasına varım ancak bu şekilde olmasına yokum."

"Bazı kulüplerin maliyetleri yüzde 30-40 arttı"

Son dönemde Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik saldırıların, transfer dönemindeki Türk kulüplerine etkisi üzerine konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu tip durumlara hazırlıklı olmaya çalışan bir yönetimimiz ve başkanımız var. Sezon başı oturup konuştuğumuzda, başkan Recep Yoğurtçu, bu sıkıntılı sürecin gelebileceğini öngörüyordu. Tabii her kulüp gibi bizim de etkilendiğimiz taraflar var." şeklinde görüşlerini aktardı.

Yabancı oyuncu fazlalığı olan takımların bu durumdan daha fazla etkileneceğini belirten Taşdemir, "Bu kulüplerin külfetleri yüzde 30-40 arttı. Kulüplerimiz, ülkemiz ve vatandaşlarımız için zor bir süreç. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlikle bunun da üstesinden geliriz. Süper Lig ve 1. Lig'de yer alan takımlar yabancı oyuncu konusunda çok etkilenecek. Hatta bir veya iki kulübümüz biraz daha fazla etkilenecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Öze dönmek iyidir"

Kulüpler açısından sıkıntılı süreçlerin fırsata dönüştürülebileceğini belirten Taşdemir, "İnsan hayatında yaşanılan kötü şeyler bir fırsattır. Oradan doğruyu bularak yoluna devam eden insanlar, daha başarılı olmuştur. Bu durum herkes için geçerli." değerlendirmesinde bulundu. Kulüplerin mecburiyetten öze dönüş yapmaya başladıklarını vurgulayan teknik adam, şunları kaydetti: "Konyaspor'un Süper Lig'e çıktığı son sezonunda transfer yasağı vardı. O dönem 21 yaş altı takımdan A takıma alınan 5 oyuncu ile şampiyon oldular. O futbolcular, takımın temelini oluşturdu. Keşke biraz daha genç oyuncu ve teknik adamlara tahammülümüz olsaydı. Bu süreç fırsat olabilir. Öze dönmek iyidir. Altyapılarda iyi oyuncular var. Ülkemizde futbola skor odaklı bakılıyor ve bunları kaçırıyoruz. Milli takımlar bazında da geriye gidiyoruz. Bugün bir şeyler ekersek, belki 1-2 sene sonra meyvesini toplamaya başlayabiliriz."

Sezon boyunca Ümraniyesporlu taraftarlardan destek beklediğinin altını çizen İsmet Taşdemir, "Geçen sezon ellerinden geldiğince destek verdiler. İmkanı olan mutlaka maça gelsin. Başka Ümraniyespor yok. Çok önemli bir takımımız var. Stadımız da 1-2 seneye düzenli bir hale inşallah gelecek. Olabildiğince yanımızda dursunlar. Onlarsız bir kişi eksiğiz. Bu hafta oynayacağımız Adanaspor maçıyla beraber inşallah keyifli bir futbol izlettirerek onların gönlünü alırız." diyerek sözlerini tamamladı.