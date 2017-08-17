İspanya'da heyecan başlıyor

Barcelona'nın şampiyon olduğu 1929 yılında başlayan La Liga'nın 87. sezonu, yarınki Leganes-Alaves maçıyla start alacak. Küme düşen Sporting Gijon, Osasuna ve Granada'nın yerine yeni sezonda Levante, Girona, Getafe mücadele edecek.



Zinedine Zidane teknik direktörlüğünde son 2 yılın UEFA Şampiyonlar Ligi ve geçen sezonun lig şampiyonu Real Madrid , La Liga'nın yine en büyük favorisi. Barcelona'yı 3-1 yendikleri İspanya Süper Kupası ilk maçında, gördüğü kırmızı kart sonrası hakemi iten Cristiano Ronaldo'nun 5 maç ceza alması, Real'in hesapları içinde yoktu.

Son 9 yılın 6'sında şampiyon olan Barcelona, sezona, yeni teknik direktörü Ernesto Valverde ile başlayacak. Katalan ekibi, 40 milyon avroya aldığı Paulinho, 30,5 milyon avroya transfer ettiği Nelson Semedo'nun yanı sıra Gerard Deulofeu ve Marlon ile kadrosunu güçlendirdi. Fakat Barcelona'nın, Paris Saint-Germain'in 222 milyon avroluk rekor bonservisle renklerine bağladığı Neymar'ın boşluğunu nasıl dolduracağı merak konusu. Katalan ekibinin, Liverpool'dan Philippe Coutinho ve Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi transfer edeceği öne sürülüyor.

Zirve mücadelesi vermesi beklenen bir diğer kulüp ise FIFA tarafından 2018'in ocak ayına kadar transfer yasağı getirilen Atletico Madrid. Diego Simeone'in çalıştırdığı başkent temsilcisi, Sevilla'nın daha önce anlaşma sağladığını açıkladığı Vitolo'yu, oyuncunun, 36 milyon avroluk serbest kalma bedelini cebinden ödemesi sayesinde transfer etti. 27 yaşındaki İspanyol futbol cu, 1 Ocak'tan itibaren kadroya dahil edilebilecek.

Öne çıkan diğer takımlar arasında, transfere 61,5 milyon avro harcayan Sevilla ve bu yaz kasasından 30 milyon avro çıkan Villarreal bulunuyor.

İspanya'da 4 Türk

2011'den 2015'e kadar Atletico Madrid'de, sonrasında da Barcelona'da oynayan Arda Turan, 2016 yazından beri Deportivo La Coruna'da top koşturan Emre Çolak'tan sonra Enes Ünal ve Cenk Gönen de La Liga'ya adım atacak. Ligde geçen sezon 5. sırayı alan Villarreal, kiralık oynadığı Twente'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Enes'in bonservisini 14 milyon avroya Manchester City'den aldı. Malaga ise 2 sezondur Galatasaray'da oynayan kaleci Cenk'i kadrosuna kattı.