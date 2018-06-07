İspanya kupaya namağlup geldi

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya Milli Takımı, 8 yıl aranın ardından turnuvada yeniden kupaya uzanmak istiyor.

Portekiz, Fas ve İran ile B Grubu'nda yer alan İspanya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Kaleci kökenli teknik adamlardan Julen Lopetegui'nin çalıştırdığı İspanya, Avrupa Elemeleri'nde İtalya, Arnavutluk, İsrail, Makedonya ve Lihtenştayn ile G Grubu'nda mücadele etti. Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden İspanya, 2016'da göreve gelen teknik direktör Lopetegui yönetiminde kadrosunu yeniden yapılandırarak çıkışa geçti.

Elemelerde çıktığı 10 maçın 9'undan galip ayrılan ve tek beraberliğini İtalya deplasmanında alan İspanya, G Grubu'nu 28 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı. Eleme maçlarında rakip ağları 36 kez havalandırırken kalesinde sadece 3 gole izin veren İspanya, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

İspanya-Lihtenştayn: 8-0

İtalya-İspanya: 1-1

Arnavutluk-İspanya: 0-2

İspanya-Makedonya: 4-0

İspanya-İsrail: 4-1

Makedonya-İspanya: 1-2

İspanya-İtalya: 3-0

Lihtenştayn-İspanya: 0-8

İspanya-Arnavutluk: 3-0

İsrail-İspanya: 0-1

Öne çıkan oyuncuları

Önceki Dünya kupalarında Raul Gonzalez, David Villa, Xavi, Carles Puyol ve Iker Casillas gibi yıldız oyuncuların forma giydiği İspanya, kaptan Sergio Ramos, Gerard Pique, Andres Iniesta, Isco ve Diego Costa gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.

FIFA dünya sıralamasında 8'inci sırada bulunan İspanya'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5'er kez sarsan Costa, Isco, Alvaro Morata ve David Silva sağladı. Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan İspanya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, önceki yıllarda olduğu gibi önde gelen İspanyol takımları oluşturdu. Real Madrid'den 6, Barcelona ve Atletico Madrid'den 3'er futbolcu İspanya Milli Takımı'nda aday kadroya adını yazdırdı.

Dünya Kupası geçmişi

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 59 maç yapan İspanyollar, bu maçlardan 29'unu kazandı, 12'sinden beraberlikle, 18'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 10 turnuvanın tamamına katılan İspanya, Dünya Kupası tarihi boyunca 92 gol attı, kalesinde 66 gol gördü. Güney Afrika'da 2010 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan İspanya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1950 - Dördüncülük

1962 - Grup aşaması

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - Son 16 turu

1994 - Çeyrek final

1998 - Grup aşaması

2002 - Çeyrek final

2006 - Son 16 turu

2010 - Şampiyon

2014 - Grup aşaması

Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), Pepe Reina (Napoli)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Saul Niguez (Atletico Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Vissel Kobe)

Forvet: Isco (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vazquez (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Rodrigo Moreno (Valencia), Diego Costa (Atletico Madrid)

Maç takvimi

15 Haziran (TSİ: 21.00): Portekiz-İspanya (Fisht Stadı - Soçi)

20 Haziran (TSİ: 21.00): İran-İspanya (Kazan Arena - Kazan)

25 Haziran (TSİ: 21.00): İspanya-Fas (Kaliningrad Arena -Kaliningrad)