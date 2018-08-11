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İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor

Başakşehir ile geride kalan 20 lig maçında Trabzonspor'un galibiyetlerde 9-5 üstünlüğü bulunuyor

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:41
İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın İstanbul'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 20 maçın 9'unda Trabzonspor, 5'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Trabzonspor 3 sezondur kazanamıyor

Trabzonspor, son 3 sezondur Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 6 lig maçında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Rakip sahada en son 2011-2012 sezonunda 2-0'lık skorla kazanan bordo-mavililer, daha sonra 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 3 puan elde edemedi.

İstanbul'da rakibi karşısında ilk 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, toplam 10 deplasman maçından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle döndü. Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla aldı.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2018 13:51
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirFutbol
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