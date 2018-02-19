Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115882
ALTIN
162.622
DOLAR
3.7540
STERLİN
5.2545
EURO
4.6539

"İstanbul'daki atmosferi duydum"

Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, "Tur atlamak istiyoruz. İlk maç önemli çünkü İstanbul'daki atmosferin inanılmaz olduğunu duydum" diye konuştu

19 Şubat 2018 Pazartesi 17:59
"İstanbul'daki atmosferi duydum"

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın sahalarında Beşiktaş ile yapacakları son 16 turu ilk maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Lewandowski, Kicker dergisine verdiği röportajda, Beşiktaş ile yapacakları maçları değerlendirdi. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Cenk Tosun gibi önemli bir forvetini sattığını belirten Lewandowski, "Genelde kanatlardan gelerek orta yapıyorlar ve ceza sahasında tehlikeliler. Savunma ile hücum arasındaki denge yerinde ancak biz kendi oyunumuzu oynarsak iyi fırsatlarımızın olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vodafone Park'ta oynayacakları rövanş maçında oluşacak atmosfere dikkati çeken 29 yaşındaki futbolcu, "Tur atlamak istiyoruz. İlk maç önemli çünkü İstanbul'daki atmosferin inanılmaz olduğunu duydum." değerlendirmesinde bulundu. Lewandowski, eşleşmede Bayern Münih'in favori olup olmadığıyla ilgili soruya, "Bu kelimeyi sevmiyorum. Öncesinde favori görülüyorsunuz ancak bunu sahada göstermek lazım." yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Pepe ile ilgili değerlendirmede bulunan Lewandowski, "Pepe, süper bir futbolcu. Grup maçlarında Beşiktaş savunmasının patronu olduğunu ve takıma yardım ettiğini gösterdi." açıklamasını yaptı. Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'a karşı ilk maçta en az 1 gol atarak, gol yememelerinin kendileri için iyi olacağını kaydetti. İlk maçı iç sahada oynamanın dezavantaj olup olmadığına ilişkin soruyu da Lewandowski, "Hayır, bazen ilk maçı evde oynamak iyi oluyor çünkü rakibinizi iyi tanımıyorsunuz. İlk karşılaşmadaki tecrübeyle deplasmanda rakibi daha iyi değerlendiriyorsunuz." şeklinde yanıtladı.

AA

Son Güncelleme: 19.02.2018 18:03
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiSon 16 TuruRobert LewandowskiFutbolBeşiktaşBayern Münih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
G.Saray'ın kalecisi ameliyat edildi
G.Saray'ın kalecisi ameliyat edildi
"Galatasaray bitmiş, hepsi ağlıyor"
"Galatasaray bitmiş, hepsi ağlıyor"
Avrupa'da 203. maç
Avrupa'da 203. maç
Yılmaz Vural çözümü buldu
Yılmaz Vural çözümü buldu
Yusuf taraftar için üzülüyor
Yusuf taraftar için üzülüyor
Zor ama imkansız değil
Zor ama imkansız değil
Zirvedekiler yerini korudu
Zirvedekiler yerini korudu
Başakşehir zirve takımı oldu
Başakşehir zirve takımı oldu
Trabzonspor, 2018'de eridi
Trabzonspor, 2018'de eridi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim