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İstanbul'daki maç için Yunanistan'a tepki

İran ile Yunanistan milli futbol takımları arasında yarın İstanbul'da oynanması planlanan hazırlık maçının Yunanistan tarafından iptal edilmesinin ardından İran Futbol Federasyonu, Yunanistan Futbol Federasyonu ile ilişkilerini askıya aldı

01 Haziran 2018 Cuma 11:19
İstanbul'daki maç için Yunanistan'a tepki

İran ile Yunanistan A milli futbol takımları arasında yarın İstanbul'da oynanması planlanan hazırlık maçının Yunanistan tarafından iptal edilmesinin ardından İran Futbol Federasyonu, Yunanistan Futbol Federasyonu ile ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

İran Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan Futbol Federasyonu ile ilişkilerin askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Yunanistan'la yapılacak müsabakanın bu ülkenin futbol federasyonu tarafından iptalinin İran'ın hazırlıklarına "ciddi zarar" verdiği ifade edildi.

Yunanistan Futbol Federasyonunun FIFA'ya şikayet edileceği belirtilen açıklamada, "İran Futbol Federasyonu, müsabakanın iptaliyle oluşan zararların telafisi için FIFA nezdinde hukuki girişimlerde bulunacak." denildi.

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren İran Milli Futbol Takımı yarın Yunanistan ile karşılaşacaktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFutbolİranYunanistan
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