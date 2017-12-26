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İstanbul, Kadıköy'e iddialı geliyor

İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Fenerbahçe karşısında kendi oyun planımızı uygulayacağız" dedi

26 Aralık 2017 Salı 12:15
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İstanbul, Kadıköy'e iddialı geliyor

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile yarın yapacakları ilk maçta sürpriz yapabileceklerini söyledi.

Koşukavak, yarın Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçı ve ligin ilk yarısındaki performanslarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Oyuncularının Türkiye Kupası maçlarıyla deneyim kazandığını aktaran Koşukavak, "TFF 1. Lig'de Gaziantepspor ve Altınordu'dan sonra en geç takım biziz. Fenerbahçe'ye karşı oynamak kolay değil. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Fenerbahçe, her platformda iddialı olmak zorunda. Fenerbahçe karşısında sürpriz yapabiliriz. Belli olmaz. İstanbulspor'un bir oyun planı var, bir de her rakibe göre hazırlanıp oynadığı var. Fenerbahçe karşısında kendi oyun planımızı uygulayacağız." diye konuştu.

Genç teknik adam, İstanbulspor'da 3. sezonunu geçirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "İlk 2 sezonda takımın şampiyonluk hedefi olduğu için ilk turlarda kupayı ciddiye almayıp elenmiştik. İstanbulspor'da birçok şey başardık. İlk sezon 71, ikinci sezon 68 puanla şampiyon olduk. Çok yetenekli genç oyuncuları kadromuzda bulundurduk ve bir ümit, bir de A milli futbolcu çıkardık. Başarılı olmadığımız sadece kupa kalmıştı. Kupada birkaç tur atlamayı düşünmüştüm ve buralara kadar geldik. Tabii iki kulvarda gitmenin beni zorlayan yanları var. Kadro derinliğimiz yok. 4-5 günde bir maç bu kategorideki futbolcular için zor oluyor."

"Hedefimizin 2 puan gerisindeyiz"

Yalçın Koşukavak, TFF 1. Lig'in ilk yarısını hedeflerinin 2 puan gerisinde tamamladıklarını belirtti. Sezonun ilk yarısında oyun ve topladıkları puan anlamında kötü olmadıklarını dile getiren 45 yaşındaki teknik adam, "Yeni çıkmış bir takımız. Sezon başında 5-6 transfer yaptık. Gerçekçi hedefimiz ligde kalmak. İlk yarıyı 23 puanla kapattık. Sezon başında 25 puan hesaplamıştık. Buna da çok yaklaştık. İlk yarının son haftasındaki Elazığspor maçında talihsiz bir yenilgi aldık. 26 puan yapsaydık çok rahatlayacaktık. Şu an planladığımdan 2 puan gerideyiz ama hem oyun hem de puan anlamında çok kötü olduğumuz söylenemez. Takımların puanları birbirine yakın olduğu için ikinci yarıda daha zor bir lig bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Koşukavak, sezon başında maddi nedenlerden dolayı çok transfer yapamadıklarını anlatarak, "Transfer yapmamamızın sebebi, TFF 2. Lig'de iyi şeyler başarmış kadronun iskeletini korumaktı ama biraz daha transfere ihtiyacımız vardı. Bu bir kulüp politikası. İstanbulspor'un ekonomik anlamda bu ligin takımları gibi rahatlığı yok. Belediyesi veya arkasında başka destek yok. Kendi yağıyla kavruluyor. Birkaç oyuncu daha alabilirdik ama ekonomik problemlerden dolayı alamadık." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor'un ligde kalması gerektiğini anlatan Yalçın Koşukavak, "İkinci yarı için kafamda tabii ki bir endişe var. Sezonun ilk yarısındaki 17 maçta kaybettiğimiz maçlarda mağlubiyeti hiç hak etmedik. Oyunu sürekli kontrol eden taraf biziz. İlk yarıda topa sahip olan en iyi takım İstanbulspor. Düşme potasındaki takımla aramızdaki puan farkı 8-10. Bir endişemiz var ama işi sıkı tutmamız ve İstanbulspor'un ligde kalması lazım. Gerçekçi hedef bu. İnşallah onu başarırız." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolİstanbulsporTFF 1. LigYalçın Koşukavak
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