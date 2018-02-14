İstanbul, Trabzon'da duruyor

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında 312 gündür yenilgi yüzü görmüyor.

En son geçen sezon ligin 27. haftasında 8 Nisan 2017'de sahasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, son 8 lig maçında İstanbul takımlarına mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, 8 lig maçında 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 6 maçta da berabere kalarak rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı.

Bu sezon 6 maç oynadı

Bordo-mavililer, bu sezon İstanbul temsilcileri karşısında oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberliklerle döndü. Sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, deplasmanda da Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Trabzonspor, ligin ikinci yarısında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak, İstanbul takımları karşısında yenilmezliğini sürdürdü. Geçen sezon da Medipol Başakşehir ile sahasında golsüz, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, böylece son 8 lig maçında kaybetmedi.