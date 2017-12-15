İşte 16. haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)
17 Aralık Pazar:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)
18 Aralık Pazartesi:
20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)
20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)
TFF 1. Lig
Bugün:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)
Yarın:
13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
13.00 Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep)
15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor (Çaykur Didi)
17 Aralık Pazar:
13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Elazığ Atatürk)
13.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)
15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor (Ankara 19 Mayıs)
18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor (Samsun 19 Mayıs)
18 Aralık Pazartesi:
18.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
AA