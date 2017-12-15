Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
109330
ALTIN
156.154
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1524
EURO
4.5501

İşte 16. haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 16. hafta maçları oynanacak

15 Aralık 2017 Cuma 13:42
17 Okunma
İşte 16. haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

17 Aralık Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)

14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)

TFF 1. Lig

Bugün:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)

Yarın:

13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

13.00 Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep)

15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor (Çaykur Didi)

17 Aralık Pazar:

13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)

15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor (Ankara 19 Mayıs)

18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor (Samsun 19 Mayıs)

18 Aralık Pazartesi:

18.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

AA

Son Güncelleme: 15.12.2017 14:01
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigSüper LigSporMaç özetleriHaftanın MaçlarıGolleri Izle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Le Guen, hastaneye kaldırıldı
Le Guen, hastaneye kaldırıldı
Kupada kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
Kupada kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
Kayseri, Mete Kalkavan'ı istemiyor
Kayseri, Mete Kalkavan'ı istemiyor
Terim resmi teklif bekliyor
Terim resmi teklif bekliyor
Trabzon seriyi bozmayacak
Trabzon seriyi bozmayacak
Fransa da VAR'a geçiyor
Fransa da VAR'a geçiyor
Karabük, hocası ile yollarını ayırdı
Karabük, hocası ile yollarını ayırdı
Timsah’da Trabzonspor’a karşı 4 eksik
Timsah’da Trabzonspor’a karşı 4 eksik
Emre Mor, Türkiye'yi düşünüyor mu?
Emre Mor, Türkiye'yi düşünüyor mu?

banner122

banner121

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim