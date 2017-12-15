İşte 16. haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

17 Aralık Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)

14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)

TFF 1. Lig

Bugün:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)

Yarın:

13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

13.00 Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep)

15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor (Çaykur Didi)

17 Aralık Pazar:

13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)

15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor (Ankara 19 Mayıs)

18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor (Samsun 19 Mayıs)

18 Aralık Pazartesi:

18.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)