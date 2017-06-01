İşte A Milli takım kadrosu

A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ile yapacağı özel maç ve 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yla oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 5 Haziran'da Makedonya, 11 Haziran'da ise Kosova ile oynanacak maçlar için 30 kişilik aday kadro belirledi. Aday kadronun en dikkati çeken ismi TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer oldu. 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Berke, profesyonel liglerde şimdiye kadar 2 maça çıktı. A Milli Takım'ın aday kadrosuna ilk kez çağrılan Berke, bu sezon TFF 1. Lig'de 2 maçta forma giydi. Fatih Terim, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ile Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı da ilk kez aday kadroya davet etti. Milli takımın mart ayında açıklanan aday kadrosunda bulunan Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu, Ömer Toprak ve Güray Vural, bu kez kadroda yer almadı. Son kadroda bulunmayan Semih Kaya, Caner Erkin, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan ise tekrar ay-yıldızlı takıma çağrıldı. Kadroda Fenerbahçe'den 6, Beşiktaş'tan 4, Galatasaray'dan 3, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'dan ikişer, Altınordu, Bursaspor, Fortuna Düsseldorf, Freiburg, Borussia Dortmund, Gençlerbirliği, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Deportivo La Coruna, Barcelona, Beijing Guoan, Villarreal ve Wolfsburg'dan birer oyuncu kadroda kendine yer buldu.

Aday kadro

Milli takımın 30 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer aldı: Berke Özer (Altınordu), Harun Tekin (Bursaspor), Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Volkan Şen (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Selçuk İnan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Enes Ünal (Villarreal), Yunus Mallı (Wolfsburg).