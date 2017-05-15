İşte Aslan'ın transfer adayları

En az kadroya 8 oyuncu takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir forvet hattı için bonservisi Valencia'da bulunan ve şu an İngiltere Premier Ligi'nde Middlesbrough'da kiralık olarak oynayan Alvaro Negredo'yu listesine almıştı. Teknik direktör İgor Tudor'un yönetime verdiği rapor doğrultusunda da sağ ve sol bek pozisyonları için ana hedefler oluşturuldu. Lionel Carole'dan solda bir türlü beklenen verimi alamayan Aslan, Real Madrid'de forma şansı bulamayan ve sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fabio Coentrao'yı ısrarla istiyor. Sözleşmesi 2019'da bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu için ülkesi Portekiz'in önde gelen takımlarından Sporting Lizbon'un da devrede olduğu konuşuluyor.



HEMEN BAŞLANACAK

İKNAYA ÇALIŞACAKLAR

Galatasaray'ın 1 numaralı transfer hedefi olan Bafetimbi Gomis, transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Marsilya ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Gomis için Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, İngiltere'ye giderek Swansea ile görüşmelere başlamıştı. Gomis'i kiralık olarak transfer etmek için görüşmelerini sürdüren Ergün, diğer bir yandan da Marsilya ile Gomis arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor.



Görüşmelerin dozajınn arttığı son günlerde merakla beklenen açıklama Gomis'ten geldi. Marsilya'daki geleceğinin belirsiz olduğunu ifade eden Fransız yıldız, "Harika bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim ancak Marsilya'daki geleceğim hakkında şu anda konuşmak için zamanı değil. Marsilya'da kalma ihtimalim var ancak bu konuyu ben değil menajerim ile yöneticiler görüşecek. Gelecek sezon da burada olabilirim ama detayları konuşmak için çok erken. Marsilya'daki güzel hikayem son bulursa, hafızalarda iyi bir şekilde kalacağıma eminim" dedi.

KİRALAMA OPSİYONU YOK! BONSERVİS 6-7 MİLYON EURO

Swansea City ile olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona erecek olan Gomis, Marsilya forması altında bu sezon toplam 33 maça çıktı ve 19 gol, 4 asistlik performansın altına imza attı. Gomis ile sözleşmesinin önümüzdeki sezon sona erecek olmasından dolayı Swansea City'nin Gomis'i 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında satması bekleniyor.

ŞANSAL BÜYÜKA: "GALATASARAY, GOMİS İÇİN DEVREDE"

Canlı yayın sırasında "Sezon sonunda Galatasaray önemli ve ciddi takviyeler yapacak" diyen Şansal Büyüka, "Bafetimbi Gomis'i ciddi anlamda duydum. Galatasaray için bazı üfürme falan oluyor ama Gomis için ciddi şeyler var. Haberciliğine güvendiğim bir arkadaşımdan duydum." dedi.

TÜMER METİN: "GOMİS'İ GALATASARAY İÇİN DUYDUM"

Öte yandan Şansal Büyüka'nın bu sözlerinin ardından Tümer Metin, 31 yaşındaki Fransız golcü Gomis için Galatasasaray'ın girişimde bulunduğunu doğrulayarak, "Ben de Gomis'i Galatasaray için duydum" açıklamasını yaptı. (sporx)

2019'a kadar sözleşmesi bulunan Coentrao'ya yıllık 3.6 milyon Euro civarında bir rakam önerileceği, Real Madrid'in kiralamaya yanaşmama ihtimaline karşılık 5-6 milyon Euro'luk bir bonservis bütçesi ayrıldığı bildirildi. Lizbon'u çalıştıran Jorge Jesus'un, Portekizli oyuncuyu çok istediği, bunu duyan G.Saray'ın da oyuncuyu ikna için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.