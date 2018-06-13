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İşte Dünya Kupası'nın yıldızları

Kupa tarihinde "Altın Top" ödüllerinin ilkini İtalyan Paolo Rossi, sonuncusunu ise Arjantinli Lionel Messi kazandı

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:11
İşte Dünya Kupası'nın yıldızları

Dünya Kupası tarihinde "Altın Top" ödüllerinin ilkini İtalyan Paolo Rossi, sonuncusunu ise Arjantinli Lionel Messi kazandı.

FIFA tarafından 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulamaya konulan "Altın Top", FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor. İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem "Gol Kralı" olan hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, "Altın Top"un da ilk sahibi oldu.

Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı gol "Tanrı'nın eli" olarak değerlendirilen Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken, "Altın Top"u da aldı. İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu "Altın Top" aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada İtalyan futbolcu Salvatore Schillacci bu ödüle layık görüldü.

ABD 1994'de Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Oliver Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane ve son 2010 Dünya Kupası'nda ise Uruguaylı Diego Forlan "Altın Top"u kazandı. Son Dünya Kupası'nda ise bu ödüle Arjantinli Lionel Messi uzandı.

"Altın Eldiven"

Dünya kupalarında en iyi kalecilere verilen "Altın Eldiven" uygulaması ise 1994 ABD'de hayata geçirildi. İlk olarak SSCB'nin unutulmaz kelecisi Lev Yashin adına verilmeye başlanan ödül, 2010'dan itibaren "Altın Eldiven" olarak değiştirildi.

En iyi genç oyuncu

Dünya kupalarında "En iyi genç oyuncu" ödülü, 1958'den itibaren verilmeye başlandı. Bu ödülü, ilk olarak Pele kazanırken, son ödül ise Fransız Paul Pogba'ya gitti.

Centilmenlik ödülü

FIFA Centilmenlik Ödülü, Dünya Kupası boyunca en centilmen takıma veriliyor ve ikinci tura kalan takımlar arasından seçiliyor. İlk olarak 1978'de Arjantin'e verilen ödülü son kazanan ülke ise Kolombiya oldu. Centilmenlik ödülünü en çok kazanan ülke 4 kezle Brezilya olurken, İngiltere ve İspanya ikişer, Arjantin, Fransa, Belçika ve Kolombiya ise birer kez en centilmen takım seçildi.

"En eğlendirici takım"

FIFA, 4 Dünya Kupası'nda "En eğlendirici takım" ödülü verdi. Halk tarafından yapılan oylama sonucunda verilen ödül, 1994 ABD, 1998 Fransa, 2002 Güney Kore-Japonya ve 2006 Almanya'da uygulandı. 1994'te Brezilya, 1998'de Fransa, 2002'de Güney Kore, 2006'da da Portekiz bu ödülü aldı.

AA

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"Altın Top"Dünya KupasıFutbolLionel MessiPaolo Rossi
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