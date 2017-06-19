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İşte Fener'in transfer öncelikleri

Fenerbahçe hedeflediği 6 transferle daha kadrosunu güçlendirerek yeni sezona başlamayı hedefliyor

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İşte Fener'in transfer öncelikleri

Sağ ve sol bek ile sağ açık, forvet, kaleci ile merkez orta saha oyuncuları transferi hedefleyen ve finansal fair play gereği alacağı oyuncu kadar satması gereken sarı lacivertliler ince eleyip sık dokuyor.

Sağ açık transferinde Gil Dias üzerinde duran Fenerbahçe, Avrupa'nın bir çok kulübünün de Portekizlinin peşinde olması nedeniyle büyük uğraş veriyor. Sarı lacivertliler kaleci transferdinde Idris Carlos Kameni ve kulübü Malaga ile genel anlamda anlaştı. Kameni ile sözleşmenin süresi konusunda pürüzlerin giderilmesine çalışılıyor. Fenerbahçe 2 yıllık sözleşme önerirken, Kameni 3 yıllık sözleşme istiyor. Fenerbahçe Kameni transferini bitirme noktasına gelse de gözü hala David Ospina'nın üzerinde. Ospina'dan gelecek olumlu bir haberle Kameni transferi rafa kalkacak. Bu arada Ozan Tufan ile Simon Kjaer'e gelen ciddi teklifler dikkat çekiyor. Kjaer'i bir çok teklif geldiği en dikkat çeken teklifi Milan'ın yaptığı öğrenildi. Bu arada Ozan için de Portekiz'den gelen teklifin cazip olduğu ifade ediliyor. (beinsports)
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