İşte futbol programınız

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

4 Şubat Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)

13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

5 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

18.00 Grandmedical Manisaspor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi)

15.30 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)

4 Şubat Pazar:

13.00 MKE Ankaragücü-Elazığspor (Ankara 19 Mayıs)

13.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)

18.00 Akın Çorap Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)

5 Şubat Pazartesi:

18.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 İnegölspor-Menemen Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.30 Sarıyer-Etimesgut Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Keçiörengücü-Tokatspor (Ankara Aktepe)

4 Şubat Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tuzlaspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.30 Hatayspor-Bucaspor (Antakya Atatürk)

13.30 Kocaeli Birlikspor-Eyüpspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Kastamonuspor 1966-Mersin İdmanyurdu (Gazi)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Hacettepe-Sakaryaspor (Ankara 19 Mayıs)

13.30 Pendikspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Pendik)

13.30 Karşıyaka-Bandırmaspor (İzmir Atatürk)

4 Şubat Pazar:

13.00 Kahramanmaraşspor-Ottocool Karagümrük (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Gümüşhanespor-Fethiyespor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Şanlıurfaspor-Altay (Şanlıurfa GAP)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Konya Anadolu Selçukspor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 BUGSAŞ Spor-Silivrispor (Ankara OSTİM)

13.30 Nazilli Belediyespor-Niğde Belediyespor (Nazilli İlçe)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Vefa)

13.30 Çatalcaspor-Yomraspor (Ziya Altınoğlu)

4 Şubat Pazar:

13.30 Erbaaspor-Ofspor (Erbaa İlçe)

13.30 Batman Petrolspor-Kemerspor 2003 (Batman 16 Mayıs)

13.30 Bergama Belediyespor-Düzcespor (Bergama 14 Eylül)

13.30 Kozan Belediyespor-Erzin Belediyespor (İsmet Atlı)

13.30 Bayrampaşa-12 Bingölspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Bayburt Grup Özel İdare-Çanakkale Dardanel (Bayburt Genç Osman)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Orhangazi Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

2. Grup

4 Şubat Pazar:

13.00 Yeni Orduspor-Diyarbekirspor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Turgutluspor (Erzincan 13 Şubat)

13.00 Pazarspor-Erokspor (Pazar İlçe)

13.30 Kayseri Erciyesspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

13.30 Ergene Velimeşespor-Gölcükspor (General Basri Saran)

13.30 Anadolu Bağcılarspor-1461 Trabzon (Bağcılar Mahmutbey)

13.30 Muğlaspor-Tire 1922 (Muğla Atatürk)

13.30 Ankara Demirspor-Darıca Gençlerbirliği (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Yeşil Bursa-Kırıkhanspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

3. Grup

Yarın:

13.00 Arsinspor-Aydınspor 1923 (Arsin İlçe)

13.30 Kocaelispor-Tekirdağspor (İzmit İsmetpaşa)

13.30 Payasspor-UTAŞ Uşakspor (Payas İlçe)

4 Şubat Pazar:

13.00 Elaziz Belediyespor-Ankara Adliyespor (Elazığ Atatürk)

13.00 Cizrespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Cizre İlçe)

13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Karacabey Birlikspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Kızılcabölükspor-Osmaniyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Tarsus İlçe)

13.30 Çorum Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)