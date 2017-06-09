İşte G.Saray'daki transfer hovardalığı

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonda hedeflerinin uzağında kalan ve taraftarlarını üzen Galatasaray, bu dönemde transfer ettiği futbolcuların büyük bölümünden istediği verimi alamadı.



Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu altıncı, 2016-2017 sezonunu da dördüncü sırada tamamlayan ve yeni sezon yapılanması çerçevesinde kadrosuna birçok oyuncuyu dâhil etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Kulüp Başkanı Dursun Özbek döneminde transfer ettiği 20 futbolcunun büyük bölümünde hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray, 2015-2016 sezonunda Lukas Podolski, Jose Rodriguez, Kevin Grosskreutz, Lionel Carole, Cenk Gönen, Jason Denayer (kiralık), Jem Paul Karacan, Bilal Kısa, Ryan Donk ve Martin Linnes, 2016-2017 sezonunda ise Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Josue Pesqueira (kiralık), Kolbeinn Sigthorsson (kiralık), Emrah Başsan, Nigel de Jong, Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattı.

Bonservis ve futbolculara 64 milyon

Galatasaray, son iki sezonda kadrosuna dâhil ettiği futbolcular için şimdiye kadar 64 milyon 33 bin 575 avro ödedi. Özbek döneminde yapılan transferler için 31 milyon 410 bin avro bonservis bedeli veren sarı-kırmızılılar, kadroya dâhil edilen futbolculara ise şimdiye kadar 32 milyon 623 bin 575 avro ödemede bulundu.

6 milyon 272 bin avro gelir

Galatasaray, bu dönemde alınan futbolcuların satışından 6 milyon 272 bin 500 avro gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, Lukas Podolski'nin Japonya'ya transferinden 2 milyon 600 bin, Kevin Grosskreutz'un satışından 2 milyon 171 bin, Jose Rodriguez'in transferinden de 1 milyon 501 bin 500 avro geliri kasasına koydu.

En verimlisi olan Podolski satıldı

Galatasaray'da son iki sezonda yapılan transferler içerisinde en verimlisi olan Alman futbolcu Lukas Podolski, Japonya'nın Vissel Kobe ekibine satıldı. İngiltere'nin Arsenal ekibinden 2015-2016 sezonu öncesi 2 milyon 500 bin avro karşılığında alınan Podolski, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 75 resmi karşılaşmada 34 kez ağları havalandırdı. Galatasaray ile bir Türkiye Kupası, iki de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Podolski, 2 milyon 600 bin avro karşılığında Vissel Kobe'ye transfer oldu.