İşte haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
24 Şubat Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar
25 Şubat Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
AA