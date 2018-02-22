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İşte haftanın hakemleri

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

22 Şubat 2018 Perşembe 12:34
İşte haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

24 Şubat Cumartesi:

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar

25 Şubat Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

AA

Son Güncelleme: 22.02.2018 12:55
Anahtar Kelimeler:
TFFSüper LigHakemlerFutbolFenerbahçeBeşiktaş
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