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İşte haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 21. hafta maçlarıyla devam edilecek

17 Şubat 2017 Cuma 12:12
İşte haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 21. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 23, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 26, 2 ve 3. gruplarda ise 23. hafta karşılaşmaları oynanacak.  Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:
19.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın:
13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) 

19 Şubat Pazar:
13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)
15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)

20 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park Arena)?

TFF 1. Lig

Bugün:
18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu (Samsun 19 Mayıs)

Yarın:
13.00 Manisaspor-Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)
18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe (Şanlıurfa GAP Arena)

19 Şubat Pazar:
13.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
16.00 Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Atatürk)
18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

20 Şubat Pazartesi:
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Gaziantep Arena)
18.30 Denizlispor-Sivasspor (Denizli Atatürk)

Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup
19 Şubat Pazar: 
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ofspor (Kazım Karabekir) 
13.00 Fatih Karagümrük-Sivas Belediyespor (Vefa)
13.30 İstanbulspor-Nazilli Belediyespor (Bahçelievler İl Özel İdare)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Konya Anadolu Selçukspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Kahramanmaraşspor (Stadı henüz açıklanmadı)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler (Devrek İlçe)
13.30 Keçiörengücü-Hacettepe (Ankara Aktepe)
13.30 Fethiyespor-Pendikspor (Fethiye İlçe)
13.30 Bucaspor-Kocaeli Birlikspor (Yeni Buca)

Kırmızı Grup 
Yarın:
13.30 MKE Ankaragücü-Tokatspor (Ankara 19 Mayıs)

19 Şubat Pazar:
13.00 Hatayspor-İnegölspor (Antakya Atatürk)
13.00 1461 Trabzon-Etimesgut Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı) 
13.30 Menemen Belediyespor-Eyüpspor (Menemen İlçe)
13.30 Tuzlaspor-Niğde Belediyespor (Tuzla Belediye)
13.30 Kayseri Erciyesspor-Gümüşhanespor (Kayseri Atatürk)
13.30 Aydınspor 1923-Karşıyaka (Adnan Menderes)
13.30 Kastamonuspor 1966-Kırklarelispor (Gazi)
13.30 BUGSAŞ Spor-Sarıyer (Ankara OSTİM)

Spor Toto 3. Lig 

1. Grup

19 Şubat Pazar:
12.30 Cizrespor-Kızılcabölükspor (Cizre İlçe)
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Altay (Van Atatürk)
13.00 Erzin Belediyespor-Çorum Belediyespor (Erzin İlçe)
13.30 Karacabey Birlikspor-Bayburt Grup Özel İdare (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
13.30 Kütahyaspor-Kocaelispor (Dumlupınar)
13.30 Manavgatspor-Kartalspor (Evrenseki)
13.30 Ankara Demirspor-Kozan Belediyespor (Cebeci İnönü)
13.30 Tekirdağspor-Sancaktepe Belediyespor (Namık Kemal)
13.30 Gölcükspor-Beylerbeyi (Gölcük)

2. Grup
Yarın:
13.30 Halide Edip Adıvarspor-Kemerspor 2003 (Vefa)

19 Şubat Pazar:
13.00 Yomraspor-Dardanelspor (Yomra İlçe)
13.00 Pazarspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Pazar İlçe)
13.00 Dersimspor-Düzcespor (Tunceli Atatürk)
13.00 Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)
13.30 Derincespor-Yeşil Bursa (İzmit İsmetpaşa)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kırıkhanspor (Bodrum İlçe)
13.30 Tire 1922-Silivrispor (Tire 4 Eylül) 
13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çatalcaspor (Mümin Özkasap)

3. Grup 

19 Şubat Pazar:
13.00 Orduspor-Bergama Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
13.00 Diyarbekirspor-Ankara Adliyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.00 Bayrampaşa-Muğlaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.30 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Afjet Afyonspor (Doğan Seyfi Atlı)
13.30 Tarsus İdmanyurdu-Maltepespor (Tarsus İlçe)
13.30 Sakaryaspor-Payasspor (Sakarya Atatürk)
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Sultanbeyli Belediyespor (Darıca İlçe)
13.30 Orhangazispor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Orhangazi İlçe)

20 Şubat Pazartesi:
13.00 Elaziz Belediyespor-12 Bingölspor (Elazığ Atatürk)
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FutbolSpor Toto Süper LigTFF 1. LigSpor Toto 2. LigSpor Toto 3. LigHaftanın Programı
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