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İşte haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak

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İşte haftanın programı
Futbolda, Süper Lig ile TFF 1. Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

Yarın:
19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Malatya İnönü)
19.45 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

27 Ağustos Pazar:
19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)
21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)

TFF 1. Lig

Bugün:
19.45 Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

Yarın:
19.45 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)
20.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)
21.45 Gaziantepspor-Manisaspor (Gaziantep)

27 Ağustos Pazar:
19.45 İstanbulspor-Akın Çorap Giresunspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.45 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)
21.45 Elazığspor-MKE Ankaragücü (Elazığ Atatürk)
21.45 Adanaspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:
16.00 Sivas Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
16.30 Tokatspor-Afjet Afyonspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
16.30 Hatayspor-Kastamonuspor 1966 (Antakya Atatürk)
16.30 Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
17.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sarıyer (Bodrum İlçe)
17.00 Tuzlaspor-İnegölspor (Tuzla Belediye)
17.00 Menemen Belediyespor-Kocaeli Birlikspor (Bergama 14 Eylül)
20.00 Bucaspor-Keçiörengücü (Yeni Buca)
20.00 Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Mersin)

Beyaz Grup

Yarın:
Sakaryaspor-Karşıyaka (Başlangıç saati ve stadı henüz açıklanmadı)
Altay-Zonguldak Kömürspor (Başlangıç saati ve stadı henüz açıklanmadı)
16.30 Niğde Belediyespor-Şanlıurfaspor (Niğde 5 Şubat)
17.00 Fatih Karagümrük-Gümüşhanespor (Vefa)
17.00 Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Nazilli İlçe)
17.00 Silivrispor-Bandırmaspor (Silivri)
17.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-BUGSAŞ Spor (Kırklareli Atatürk)
19.00 Konya Anadolu Selçukspor-Pendikspor (Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
20.00 Fethiyespor-Hacettepe (Fethiye İlçe)

TFF 3. Lig
1. Grup

Yarın:
16.00 Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Yomra İlçe)
16.00 12 Bingölspor-Çatalcaspor (Bingöl Şehir)
16.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Ofspor (Cebeci İnönü)
16.30 Düzcespor-Halide Edip Adıvarspor (Düzce 18 Temmuz)
16.30 Erzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (Erzin İlçe)
17.00 Kemerspor 2003-Kozan Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)
17.00 Orhangazi Belediyespor-Bergama Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
17.00 Bayrampaşa-Batman Petrolspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
20.00 Dardanelspor-Erbaaspor (Çanakkale 18 Mart)

2. Grup
Yarın:
16.00 1461 Trabzon-Kırıkhanspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
16.00 Diyarbekirspor-Anadolu Bağcılar (Seyrantepe Spor Kompleksi)
16.30 Kayseri Erciyesspor-Pazarspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)
17.00 Tire 1922-Anagold 24 Erzincanspor (Tire 4 Eylül)
17.00 Turgutluspor-Yeşil Bursa  (Turgutlu 7 Eylül)
17.00 Gölcükspor-Yeni Orduspor (Gölcük)
17.00 Erokspor-Muğlaspor (Esenler)
17.00 Darıca Gençlerbirliği-Ergene Velimeşespor (Darıca İlçe)
19.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Ankara Demirspor (Van Atatürk)

3. Grup
Yarın:
16.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Aydınspor 1923 (Şanlıurfa GAP)
16.30 Ankara Adliyespor-Payasspor (Ankara OSTİM)
16.30 Osmaniyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Osmaniye 7 Ocak)
17.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Çorum Belediyespor (Avcılar Atatürk)
17.00 Karacabey Birlikspor-Elaziz Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
17.00 Kızılcabölükspor-Cizrespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
17.00 Utaş Uşakspor-Tarsus İdmanyurdu (Uşak 1 Eylül)
17.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kocaelispor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)
17.00 Tekirdağspor-Arsinspor (General Basri Saran)
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