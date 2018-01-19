İşte ikinci yarının ilk hafta programı

Futbolda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 18. hafta karşılaşmalarıyla ikinci yarılar başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

21 Ocak Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Galatasaray (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

TFF 1. Lig

Yarın:

13.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Eskişehirspor-İstanbulspor (Yeni Eskişehir)

21 Ocak Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Gaziantepspor (Ümraniye Belediyesi)

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Çaykur Rizespor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)

18.00 Altınordu-Elazığspor (Bornova)

22 Ocak Pazartesi:

18.00 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)

18.00 Gazişehir Gaziantep-Samsunspor (Gaziantep)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

12.00 Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Esenler)

13.30 Kocaeli Birlikspor-Menemen Belediyespor (Alparslan Türkeş)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Sivas Belediyespor (15 Temmuz)

21 Ocak Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Mersin İdmanyurdu (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.00 Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 İnegölspor-Tuzlaspor (İnegöl İlçe)

13.30 Afjet Afyonspor-Tokatspor (Zafer)

13.30 Kastamonuspor 1966-Hatayspor (Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Bucaspor (Ankara Aktepe)

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 BUGSAŞ Spor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Ankara OSTİM)

13.30 Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor (Pendik)

21 Ocak Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-Ottocool Karagümrük (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Kipaş Kahramanmaraşspor-Nazilli Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Şanlıurfaspor-Niğde Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Bandırmaspor-Silivrispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Altay (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Hacettepe-Fethiyespor (Ankara 19 Mayıs)

13.30 Karşıyaka-Sakaryaspor (İzmir Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 Ofspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Düzcespor (Vefa)

13.30 Bergama Belediyespor-Orhangazi Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

13.30 Çatalcaspor-12 Bingölspor (Ziya Altınoğlu)

21 Ocak Pazar:

13.30 Kozan Belediyespor-Kemerspor 2003 (İsmet Atlı)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yomraspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Batman Petrolspor-Bayrampaşa (Batman 16 Mayıs)

13.30 Bayburt Grup Özel İdare-Erzin Belediyespor (Genç Osman)

13.30 Erbaaspor-Çanakkale Dardanel (Erbaa İlçe)

2. Grup

Yarın:

13.30 Yeşil Bursa-Turgutluspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.30 Kırıkhanspor-1461 Trabzon (Kırıkhan İlçe)

13.30 Anadolu Bağcılarspor-Diyarbekirspor (Bağcılar Mahmutbey)

13.30 Ankara Demirspor-Van Büyükşehir Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

21 Ocak Pazar:

12.30 Anagold 24 Erzincanspor-Tire 1922 (Erzincan 13 Şubat)

13.00 Pazarspor-Kayseri Erciyesspor (Pazar İlçe)

13.00 Yeni Orduspor-Gölcükspor (Ordu 19 Eylül)

13.30 Muğlaspor-Erokspor (Muğla Atatürk)

13.30 Ergene Velimeşespor-Darıca Gençlerbirliği (General Basri Saran)

3. Grup

Yarın:

13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Osmaniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

21 Ocak Pazar:

13.00 Elaziz Belediyespor-Karacabey Birlikspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Cizrespor-Kızılcabölükspor (Cizre İlçe)

13.00 Arsinspor-Tekirdağspor (Arsin İlçe)

13.30 Payasspor-Ankara Adliyespor (Payas İlçe)

13.30 Çorum Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Aydınspor 1923-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Adnan Menderes)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-UTAŞ Uşakspor (Tarsus İlçe)

13.30 Kocaelispor-Sultanbeyli Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)