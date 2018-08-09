İşte ilk haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
11 Ağustos Cumartesi:
19.30 Boluspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç
21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Alper Çetin
21.45 Altay-Ümraniyespor: Erkan Özdamar
12 Ağustos Pazar:
19.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan
19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor: Erkan Engin
21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu: Burak Şeker
21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep: Onur Özütoprak
13 Ağustos Pazartesi:
21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Yiğit Arslan
AA