İşte ilk haftanın programı

Spor Toto Süper Lig Sezonu ilk hafta programı açıkladı.
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklandı. Sezonun ilk maçı 10 Ağustos Cuma günü MKE Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başlayacak. Ligin ilk haftası 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta programı şu şekilde:
10 Ağustos Cuma
21.45 MKE Ankaragücü - Galatasaray
11 Ağustos Cumartesi
19.30 Sivasspor - Alanyaspor
19.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
21.45 Fenerbahçe - Bursaspor
12 Ağustos Pazar
19.30 Atiker Konyaspor - B.B Erzurumspor
19.30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor
21.45 Beşiktaş - Akhisarspor
13 Ağustos Pazartesi
21.45 Kayserispor-Antalyaspor
İHA