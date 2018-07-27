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İşte ilk haftanın programı

Süper Lig Sezonu ilk hafta programı açıkladı

27 Temmuz 2018 Cuma 17:43
İşte ilk haftanın programı

Spor Toto Süper Lig Sezonu ilk hafta programı açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklandı. Sezonun ilk maçı 10 Ağustos Cuma günü MKE Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başlayacak. Ligin ilk haftası 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta programı şu şekilde:

10 Ağustos Cuma

21.45 MKE Ankaragücü - Galatasaray

11 Ağustos Cumartesi

19.30 Sivasspor - Alanyaspor

19.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

21.45 Fenerbahçe - Bursaspor

12 Ağustos Pazar

19.30 Atiker Konyaspor - B.B Erzurumspor

19.30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor

21.45 Beşiktaş - Akhisarspor

13 Ağustos Pazartesi

21.45 Kayserispor-Antalyaspor

İHA

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