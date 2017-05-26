İşte Messi'nin yeni hocası

Bir süredir Arjantin Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan Jorge Sampoli ile ilgili resmi açıklama geldi. 2012-2016 yılları arasında Şili'yi çalıştıran Sampaoli, bu sezon Sevilla'nın başına getirilmişti. İspanyol ekibine oynattığı futbolla dikkat çeken 57 yaşındaki teknik adamın adı, uzun süredir Arjantin Milli Takımı ile anılıyordu. Sevilla kulübü bugün yaptığı açıklamada; Sampaoli'nin 1 Haziran itibarıyla Tangocular'ın yeni teknik direktörü olacağını resmen duyurdu.