İşte, o anlaşmanın perde arkası

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulüpte ağabeylik görevinin bulunduğunu ve bu sebeple başkan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Mehmet Ali Aydınlar'ın arasının düzelmesine vesile olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Vefa Küçük, Mehmet Ali Aydınlar'ın geçmişte kulüpte yönetici olarak görev yaptığını hatırlatarak, "2011 yılında Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyken, görevdeki 7-8. gününde şike kumpasıyla karşılaşmış bir arkadaştır. Medeni bir şekilde şimdiki başkan Aziz Yıldırım ile sandıkta karşılaşmış ve 2600'e yakın oy almış bir arkadaşımızdır." ifadelerini kullandı.

Aydınlar'ın o dönemde medeni cesaret göstererek başkan adayı olduğunu belirten Küçük, şöyle devam etti: "Ben, sizlerin oyları ile görevi sürdürmekteyim. Görevim nisan ayında sona erecek. Kulüpte ağabeylik yapıyor, uzlaşı sağlıyorum. Fenerbahçe sevgisiyle kendi bildiğim doğruları yaptım. Bu arada ben, Mehmet Ali Aydınlar'a Fenerbahçe Üniversitesine bağış almak için gittim. Mahmut Uslu ile gidecektik ama kendisinin bir yakını vefat ettiği için ben yalnız gittim. Bağış almakla beraber geçmişten gelen dostlukla güncel konular hakkında da konuştuk. Bazı kesimlerin hala kendisini hak etmediği şekilde suçladığını, bedel ödemesi gerekirse buna hazır olduğunu dile getirdi. Ben de durumu Aziz Yıldırım'a ilettim. Aziz Yıldırım'dan ne duyduysam Aydınlar'a, Aydınlar'dan ne duyduysam Yıldırım'a söyledim. Ağabey ve duayen konumunda olduğum için bu yanlış anlamanın kalkması gerektiğini belirttim."

Mehmet Ali Aydınlar ile başkan Aziz Yıldırım'ın bu olayın ardından el sıkıştıklarını dile getiren Küçük, "Üniversitemize yapacağı bağışın büyük bir bölümünü nakit olarak ödeyecek. Ayrıca yeni kampüsteki sağlık bilimleri fakültesini yaptırıp kulübümüze hediye edeceğini söyledi. Bunları kendimi methetmek için söylemedim. Kulüpteki rolümü sizlerin bilmesini istediğim için söyledim." diyerek sözlerini tamamladı.