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İşte Rize'nin yeni transferleri

Çaykur Rizespor, transfer ettiği 7 futbolcuyu tanıttı

01 Şubat 2018 Perşembe 12:15
İşte Rize'nin yeni transferleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, devre arasında kadrosuna kattığı 7 futbolcu için tanıtım toplantısı düzenledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, yönetim kurulu üyeleri Rahmi Metin, Yılmaz Zehiroğlu, Serkan Karavin, İbrahim Tali ve Sedat Abanoz ile yeni transferler Abdullah Durak, Vedat Muric, Galip Güzel, Koray Altınay, Kaya Tarakçı, Turgut Doğan Şahin, Gürkan Hervenik katıldı. Rahmi Metin, toplantıda yaptığı konuşmada, devre arasında önemli nokta transferler yaptıklarını belirtti.

Çaykur Rizespor'un Kasımpaşa'dan son transferi Abdullah Durak, geliş sürecinin kolay olmadığını ifade etti. Transferi için çabalayanlara teşekkür eden Abdullah, "Gelmeyi çok istedim. Mutlu ve huzurluyum. Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Vizyonlarımız uyuştuğu için tercih ettim. Bazı şeyleri başarmaya geldim. Hedefe doymayan bir oyuncuyum." dedi.

Abdullah, Çaykur Rizespor ile yeni bir başlangıç yapacağını kaydederek, şunları kaydetti: "Kayserispor'da şampiyonluk yaşamıştım. Ligi çok iyi biliyorum. Bazı anlar Süper Lig'den daha fazla heyecanlı. Aynı heyecanı yaşayıp Süper Lig'e yeniden çıkmak için buradayım. İbrahim hoca ile konuştum. Bana 4 ay burada her türlü zorlukla mücadele ederek Süper Lig’e yükseleceğimizi söyledi. Ben de bu bilinçle buradayım. Dört ay zorlukları yaşayarak yeniden Süper Lig'e yükselmeyi başaracağız."

Konuşmaların ardından futbolcular, birlikte basın mensuplarına poz verdi.

AA

Son Güncelleme: 01.02.2018 12:39
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigFutbolÇaykur RizesporAbdullah Durak
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