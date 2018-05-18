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İşte son hafta programı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak

18 Mayıs 2018 Cuma 13:31
İşte son hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu, 34. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

18.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor (Yeni Malatya)

18.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park)

18.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

Yarın:

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

AA

Son Güncelleme: 18.05.2018 13:59
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigFutbol34. Hafta
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