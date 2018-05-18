İşte son hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu, 34. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
18.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor (Yeni Malatya)
18.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park)
18.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)
18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)
Yarın:
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
AA