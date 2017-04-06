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İşte Süper Lig'de haftanın programı

Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın oynanacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor maçıyla açılacak

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İşte Süper Lig'de haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın yapılacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Trabzonspor-Beşiktaş maçına da sahne olacak Süper Lig'de 27. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 

8 Nisan Cumartesi:
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs) 
16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor (Gaziantep Arena)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park Arena)

9 Nisan Pazar:
16.00 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor (Ülker) 
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim) 

10 Nisan Pazartesi: 
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 
20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
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FutbolSpor Toto Süper Lig27. Hafta Programı
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