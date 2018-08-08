İşte takım takım lig kariyerleri

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2018-2019 sezonu için geriye sayım sürerken, 60 yıllık geçmişi bulunan lige Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damga vurdu.
1959 yılında başlayan ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.
Ligde bu sezon yer alacak 18 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:
Galatasaray
Kuruluş yılı: 1905
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Mustafa Cengiz
Teknik direktör: Fatih Terim
Stadı: Türk Telekom (52 bin 223)
Sezon: 61. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (21 kez)
En kötü derecesi: 11.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)
Fenerbahçe
Kuruluş yılı: 1907
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkanı: Ali Koç
Teknik direktör: Phillip Cocu (Hollanda)
Stadı: Ülker (47 bin 834)
Sezon: 61. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)
Beşiktaş
Kuruluş yılı: 1903
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Fikret Orman
Teknik direktör: Şenol Güneş
Stadı: Vodafone Park (41 bin 188)
Sezon: 61. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez)
En kötü derecesi: 11. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)
Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15 olarak tescillendi.
Bursaspor
Kuruluş yılı: 1963
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Ali Ay
Teknik direktör: Samet Aybaba
Stadı: Bursa Büyükşehir Belediye (43 bin 361)
Sezon: 50. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Şekerspor, Trabzonspor, Galatasaray-2 kez, Çaykur Rizespor)
En gollü maçı: 3-5 (Sakaryaspor ve Kasımpaşa), 8-0 (MKE Ankaragücü), 7-1 (Kardemir Karabükspor)
MKE Ankaragücü
Kuruluş: 1910
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkan: Mehmet Yiğiner
Teknik direktör: İsmail Kartal
Stadı: Osmanlı (18 bin 029)
Sezon: 50. sezonu
En iyi derecesi: 4. (4 kez)
En kötü derecesi: 4 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)
En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)
Trabzonspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Bordo-mavi
Kulüp başkanı: Ali Ağaoğlu
Teknik direktör: Ünal Karaman
Stadı: Medical Park (40 bin 775)
Sezon: 45. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez)
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)
En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)
Göztepe
Kuruluş yılı: 1925
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Mehmet Sepil
Teknik direktör: Bayram Bektaş
Stadı: Bornova (8 bin 781)
Sezon: 27. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy
En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)
Antalyaspor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Cihan Bulut
Teknik direktör: Bülent Korkmaz
Stadı: Antalya (32 bin 537)
Sezon: 23. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Beşiktaş)
En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)
Kayserispor
Kuruluş yılı: 1966
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Erol Bedir
Teknik direktör: Ertuğrul Sağlam
Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)
Sezon: 23. sezonu
En iyi derecesi: 5. (4 kez)
En kötü derecesi: 6 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor), 7-2 (Manisaspor)
Çaykur Rizespor
Kuruluş yılı: 1953
Renkleri: Mavi-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Kemal Yardımcı
Teknik direktör: İbrahim Üzülmez
Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)
Sezon: 18. sezonu
En iyi derecesi: 5.
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe, Trabzonspor)
En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)
Atiker Konyaspor
Kuruluş yılı: 1981
Renkleri: Yeşil-beyaz
Kulüp başkanı: Hilmi Kulluk
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)
Sezon: 18. sezonu
En iyi derecesi: 3.
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)
En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)
Kasımpaşa
Kuruluş yılı: 1921
Renkleri: Lacivert-beyaz
Kulüp başkanı: Turgay Ciner
Teknik direktör: Kemal Özdeş
Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (14 bin 234)
Sezon: 15. sezonu
En iyi derecesi: 6. (2 kez)
En kötü derecesi: 3 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)
En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)
Sivasspor
Kuruluş yılı: 1967
Renkleri: Kırmızı-beyaz
Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz
Teknik direktör: Tamer Tuna
Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)
Sezon: 13. sezonu
En iyi derecesi: 2.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor ve Bursaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)
En gollü maçı: 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa)
Medipol Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Kuruluş yılı: 2014
Renkleri: Turuncu-lacivert
Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ
Teknik direktör: Abdullah Avcı
Stadı: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim (17 bin 300)
Sezon: 11. sezonu
En iyi derecesi: 2.
En kötü derecesi: 1 kez küme düştü
En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor)
Akhisarspor
Kuruluş yılı: 1970
Renkleri: Yeşil-siyah-sarı
Kulüp başkanı: Hüseyin Eryüksel
Teknik direktör: Safet Susic
Stadı: Spor Toto Akhisar (12 bin 139)
Sezon: 7. sezonu
En iyi derecesi: 7.
En kötü derecesi: 14.
En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Gaziantepspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 6-1 (Trabzonspor), 3-4 (Antalyaspor), 1-6 (Galatasaray)
Alanyaspor
Kuruluş yılı: 1948
Renkleri: Turuncu-yeşil
Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu
Teknik direktör: Mesut Bakkal
Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 130)
Sezon: 3. sezonu
En iyi derecesi: 12. (2 kez)
En kötü derecesi: 12. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 4-0 (Akhisarspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Medipol Başakşehir)
En gollü maçı: 4-3 (Gaziantepspor-Trabzonspor)
Yeni Malatyaspor
Kuruluş yılı: 1986
Renkleri: Sarı-siyah
Kulüp başkanı: Adil Gevrek
Teknik direktör: Erol Bulut
Stadı: Yeni Malatya (27 bin 44)
Sezon: 2. sezonu
En iyi derecesi: İlk kez yer aldığı geçen sezonu 10. sırada tamamladı
En kötü derecesi: İlk kez yer aldığı geçen sezonu 10. sırada bitirdi.
En farklı skorlu galibiyeti: 4-1 (Gençlerbirliği)
En farklı skorlu yenilgisi: 4-1 (Trabzonspor)
En gollü maçı: 2-4 (Bursaspor), 4-2 (Kardemir Karabükspor)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kuruluş yılı: 2010
Renkleri: Mavi-beyaz
Kulüp başkanı: Mevlüt Doğan
Teknik direktör: Mehmet Altıparmak
Stadı: Kazım Karabekir (23 bin 277)
Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek
AA