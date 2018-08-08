İşte takım takım lig kariyerleri

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2018-2019 sezonu için geriye sayım sürerken, 60 yıllık geçmişi bulunan lige Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray damga vurdu.

1959 yılında başlayan ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde bu sezon yer alacak 18 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:

Galatasaray

Kuruluş yılı: 1905

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Mustafa Cengiz

Teknik direktör: Fatih Terim

Stadı: Türk Telekom (52 bin 223)

Sezon: 61. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (21 kez)

En kötü derecesi: 11.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

Fenerbahçe

Kuruluş yılı: 1907

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkanı: Ali Koç

Teknik direktör: Phillip Cocu (Hollanda)

Stadı: Ülker (47 bin 834)

Sezon: 61. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

En kötü derecesi: 10.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

Beşiktaş

Kuruluş yılı: 1903

Renkleri: Siyah-beyaz

Kulüp başkanı: Fikret Orman

Teknik direktör: Şenol Güneş

Stadı: Vodafone Park (41 bin 188)

Sezon: 61. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez)

En kötü derecesi: 11. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)

Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15 olarak tescillendi.

Bursaspor

Kuruluş yılı: 1963

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Ali Ay

Teknik direktör: Samet Aybaba

Stadı: Bursa Büyükşehir Belediye (43 bin 361)

Sezon: 50. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Şekerspor, Trabzonspor, Galatasaray-2 kez, Çaykur Rizespor)

En gollü maçı: 3-5 (Sakaryaspor ve Kasımpaşa), 8-0 (MKE Ankaragücü), 7-1 (Kardemir Karabükspor)

MKE Ankaragücü

Kuruluş: 1910

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkan: Mehmet Yiğiner

Teknik direktör: İsmail Kartal

Stadı: Osmanlı (18 bin 029)

Sezon: 50. sezonu

En iyi derecesi: 4. (4 kez)

En kötü derecesi: 4 kez küme düştü.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)

En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)

Trabzonspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-mavi

Kulüp başkanı: Ali Ağaoğlu

Teknik direktör: Ünal Karaman

Stadı: Medical Park (40 bin 775)

Sezon: 45. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez)

En kötü derecesi: 14.

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)

En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)

Göztepe

Kuruluş yılı: 1925

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Mehmet Sepil

Teknik direktör: Bayram Bektaş

Stadı: Bornova (8 bin 781)

Sezon: 27. sezonu

En iyi derecesi: 3.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy

En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)

Antalyaspor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Cihan Bulut

Teknik direktör: Bülent Korkmaz

Stadı: Antalya (32 bin 537)

Sezon: 23. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)

Kayserispor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Erol Bedir

Teknik direktör: Ertuğrul Sağlam

Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)

Sezon: 23. sezonu

En iyi derecesi: 5. (4 kez)

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor), 7-2 (Manisaspor)

Çaykur Rizespor

Kuruluş yılı: 1953

Renkleri: Mavi-yeşil

Kulüp başkanı: Hasan Kemal Yardımcı

Teknik direktör: İbrahim Üzülmez

Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)

Sezon: 18. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe, Trabzonspor)

En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)

Atiker Konyaspor

Kuruluş yılı: 1981

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Hilmi Kulluk

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)

Sezon: 18. sezonu

En iyi derecesi: 3.

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)

Kasımpaşa

Kuruluş yılı: 1921

Renkleri: Lacivert-beyaz

Kulüp başkanı: Turgay Ciner

Teknik direktör: Kemal Özdeş

Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (14 bin 234)

Sezon: 15. sezonu

En iyi derecesi: 6. (2 kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)

En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)

Sivasspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz

Teknik direktör: Tamer Tuna

Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)

Sezon: 13. sezonu

En iyi derecesi: 2.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor ve Bursaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)

En gollü maçı: 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa)

Medipol Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kuruluş yılı: 2014

Renkleri: Turuncu-lacivert

Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ

Teknik direktör: Abdullah Avcı

Stadı: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim (17 bin 300)

Sezon: 11. sezonu

En iyi derecesi: 2.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor)

Akhisarspor

Kuruluş yılı: 1970

Renkleri: Yeşil-siyah-sarı

Kulüp başkanı: Hüseyin Eryüksel

Teknik direktör: Safet Susic

Stadı: Spor Toto Akhisar (12 bin 139)

Sezon: 7. sezonu

En iyi derecesi: 7.

En kötü derecesi: 14.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Gaziantepspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 6-1 (Trabzonspor), 3-4 (Antalyaspor), 1-6 (Galatasaray)

Alanyaspor

Kuruluş yılı: 1948

Renkleri: Turuncu-yeşil

Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu

Teknik direktör: Mesut Bakkal

Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 130)

Sezon: 3. sezonu

En iyi derecesi: 12. (2 kez)

En kötü derecesi: 12. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 4-0 (Akhisarspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Medipol Başakşehir)

En gollü maçı: 4-3 (Gaziantepspor-Trabzonspor)

Yeni Malatyaspor

Kuruluş yılı: 1986

Renkleri: Sarı-siyah

Kulüp başkanı: Adil Gevrek

Teknik direktör: Erol Bulut

Stadı: Yeni Malatya (27 bin 44)

Sezon: 2. sezonu

En iyi derecesi: İlk kez yer aldığı geçen sezonu 10. sırada tamamladı

En kötü derecesi: İlk kez yer aldığı geçen sezonu 10. sırada bitirdi.

En farklı skorlu galibiyeti: 4-1 (Gençlerbirliği)

En farklı skorlu yenilgisi: 4-1 (Trabzonspor)

En gollü maçı: 2-4 (Bursaspor), 4-2 (Kardemir Karabükspor)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kuruluş yılı: 2010

Renkleri: Mavi-beyaz

Kulüp başkanı: Mevlüt Doğan

Teknik direktör: Mehmet Altıparmak

Stadı: Kazım Karabekir (23 bin 277)

Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek