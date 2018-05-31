İşte Tosic'den gelen para

Beşiktaş, Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in transferi için Çin'in Guangzhou R&F Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Guangzhou R&F Futbol Kulübü tarafından şirketimize net 4.500.000 avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, kariyerini Çin'de sürdürecek 33 yaşındaki savunma oyuncusuna teşekkür etti. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2 Haziran 2015 tarihinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzalayan, mücadelesiyle kısa sürede ilk 11'in değişmezlerinden olan, savaşçı ruhuyla siyah-beyazlılarımızın üst üste iki şampiyonluk kazanmasında pay sahibi olan, temiz kalpli kişiliği ve mütevazılığıyla örnek bir profesyonel olan Dusko Tosic ile yollarımız ayrıldı. Dusko Tosic'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz."

Tosic, 2015-2016 sezonu başında Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Sırp oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 100 resmi maçta 7 gol attı.