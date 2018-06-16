İşte Trabzon'un transfer planları

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Okay Yokuşlu'nun yerini kapatma noktasında çalışmaların ne kadar etkin olduğunu zamanın göstereceğini belirterek, "Ben büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." dedi.

Sümer, Trabzonspor Kulübünün Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramlaşmanın, kucaklaşmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Ama Trabzonspor sadece bayramlaşma törenlerinde bir araya gelmekle yetinmemeli. Trabzonspor farklı durum ve şartlarda da bir araya gelerek iyi bir dayanışma örneği göstermeli. Bunu yapmalıyız ki bu zorlukların üstesinden birlikte gelelim." diye konuştu.

Okay Yokuşlu'nun İspanya'nın Celta Vigo Kulübü ile anlaşmasına ilişkin ise Sümer, şu değerlendirmede bulundu: "Biz de duyurulara göre bilgi edindik. Artık onun ayrıldığını düşünüyoruz. Ama Okay'ın ayrılma ihtimali karşısında hazırlıklarımız vardı. Kendisi de bu tür mesajlar vermişti. Biz de 'ne yaparız' konusunda bir arayış içerisinde olduk. Onun yerini kapama noktasındaki çalışmalarımızın ne kadar etkin olduğunu zaman gösterecek. Ben büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Elbetteki bu kardeşimiz başarılı olmuş, önemli bir oyuncudur ama bir oyuncunun gitmesiyle takımın performansı düşecekse zaten, onun varlığında o takımın yetersizliğinde bunu aramak lazım."

"Kaygıya neden olmayacak bir eksilme söz konusu"

Sümer, savunmadan Durica, Uğur Demirok, Hubocan gibi ayrılan oyuncuların yerine yapılacak takviyeler konusunda çalışmaların sonuç aşamasına gelmediğini ancak temasların iyi geçtiğinin altını çizdi.

Özkan Sümer, şöyle devam etti: "Giden oyunculara sayısal bakmamak lazım, verimlilik olarak bakmak lazım. Bizde 'performansı çok yüksek oyunculardan Trabzonspor mahrum kaldı' denemez. O yüzden kaygıya neden olmayacak bir eksilme söz konusu. Biz bu oyuncuların gideceğine göre hazırlık yapıyorduk lig bitmeden. İnanıyorum ki iyi bir tamamlama yapacağız ve oradaki eksikliği gidereceğiz. Savunma güvenliğini koruduğumuz zaman bir büyük problemi çözeceğiz. O zaman, sonuç üretmedeki potansiyelimiz de yükselecektir. Eksiklerimizi sadece transferle değil, kendi kaynaklarımızdan da katacağımız oyuncularla tamamlayacağız."

"Hocamızın 'gitsinler' şeklinde yaklaşımı yok"

Sümer, yüksek maliyetli oyuncular Burak Yılmaz, Kucka ve Sosa'nın durumuna ilişkin soru üzerine, "Bu futbolcularla ilgili hiçbir yorum yapamayız çünkü sözleşmeli oyuncularımız. Gidecek veya kalacak olsalar da değersizleştirme yanlışına düşmemiz söz konusu değil. Alıcısı olur, bizi de alıcısı tatmin ederse bu yönde hazırlığımız var. Gelen hocamız da 'gitsinler' şeklinde bir yaklaşım içerisinde değil. Biz değerlendirmeye çalışacağız. Burak veya diğer oyuncularla ilgili yeni bir gelişme yok. Basında bir şeyler okuyoruz ama bize intikal eden bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"Yusuf ve Abdülkadir ile birkaç kez görüştüm"

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile birkaç kez görüştüğünü belirten Sümer, şunları söyledi: "Onları diğer altyapıdan gelen oyuncularla çağırdım. O oyuncular için de iyi bir motivasyon, örnek olsun istedim. Şundan herkes emin olsun, Trabzonspor'da artık altyapıdan gelen bir oyuncunun performansına dönük ihmale uğraması bizim kabul etmeyeceğiz bir durum. Onları daha çok ön plana çıkarmaya ve taktir etmeye çalışacağız. Yusuf ve Abdülkadir konusunda çok şeyler söyleniyor, oldukça abartılı rakamlar geliyor. Bu oyuncuları sadece ekonomik ihtiyacımıza göre kalkıp elden çıkartmak gibi bir anlayışımız yok. Onlar bizim çocuklarımız. Onlara karşı bizim sorumluluğumuz var ama şartlar gelir, onların da geleceği için kulübün de yararına oluşacak bir durum ortaya çıkarsa yine onların tercihi bir değerlendirme söz konusu olabilir. Kalkıp bir oyuncuyu eşya gibi oraya, buraya taşıma durumu yok."

Sümer, altyapıya Hamit Cihan'ın getirildiğini belirterek, "Hamit Cihan hocamız altyapıyla ilgili çalışmalara başladı. Altyapıdaki kadro Hamit hocanın sorumluğu içerisinde. Kadrosunu kuracak, kimlerle çalışacağına karar verecek. Yattara'yı da katabilir ekibine ama onun bileceği bir durum." şeklinde konuştu.

Kadro tam olarak netleşmediği için kaç oyuncu transfer edecekleri konusunda sayı vermelerinin mümkün olmadığına işaret eden Sümer, sözlerini şöyle tamamladı: "Eski kadrodan 20 oyuncu kalırsa belki hocanın takdiri ile 6 tane altyapıdan yapacağız yani gidecek oyunculara göre o sayı netleşecek. Burada oyuncuları sadece sayısal olarak düşünmemek lazım, mevkilere göre kalitelerine bakacağız. İki merkez savunma oyuncusuna şiddetle ihtiyaç duyduğumuzu baştan beri biliyorduk. Mevki olarak gidenlerin yeri tamamlanacak."