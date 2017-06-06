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İşte Valbuena transferinin detayları

Fenerbahçe'nin Mathieu Valbuena transferinde izlediği yol haritası ortaya çıktı

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İşte Valbuena transferinin detayları

Le Progres gazetesinin haberine göre Valbuena, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya çok yakın. İlk olarak geçen sezon sarı lacivertli ekibin gündemine geldiği söylenen yıldız oyuncu için 23 Mayıs'ta Fransa'nın yolunu tutan Fenerbahçeli yöneticiler burada Lyonlu yetkililerle pazarlık masasına oturdu. Lyon ile 4 milyon Euro'ya anlaşan Fenerbahçe'nin Fransız oyuncuya 3 ya da 4 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe transferi henüz resmi olarak açıklamazken Fransa'da 9 Haziran'da açılacak transfer sezonuyla birlikte her şeyin resmiyete döküleceği kaydedildi. Lyon'a 2015'te transfer olan 32 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 43 maçta 10 gol 8 asistlik bir katkı gerçekleştirdi. Valbuena'nın Lyon'la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.  Fenerbahçe şu ana kadar sadece Mehmet Ekici transferini resmen açıkladı. Başkan Aziz Yıldırım hafta sonu düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul'da 4 isimle anlaştıklarını duyurmuştu.
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