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"İstifalarınızı kulübe gönderin"

Gençlerbirliği Başkanı Cavcav, istifa eden 5 yönetim kurulu üyesinden 3'ünün istifasının geldiğini ancak genel sekreter Gürsoy ile basın sözcüsü Kaynar'ın dilekçelerini kulübe göndermediğini söyledi

13 Ekim 2017 Cuma 13:35
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"İstifalarınızı kulübe gönderin"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, istifa eden 5 yönetim kurulu üyesinden 3'ünün istifasının geldiğini ancak genel sekreter Sinan Gürsoy ile basın sözcüsü Hakan Kaynar'ın istifa dilekçelerini henüz kulübe göndermediğini söyledi.

Cavcav, yaptığı açıklamada Gürsoy ve Kaynar'ın 5 Ekim Perşembe günü basın açıklaması vasıtasıyla istifa dilekçelerini kulübe göndermeyi kamuoyu huzurunda taahhüt ettiklerini belirterek, "İstifa dilekçeleri aradan 7 gün geçmesine karşın halen gelmedi. Biz de noter vasıtasıyla kendilerini ihtar ettik." dedi. "Bu iş öyle basın önünde kuru gürültü çıkarmakla olmaz." ifadesini kullanan Cavcav, "Madem milyonlar önünde istifa beyanında bulundun, o zaman adam gibi sözünüzü tutacaksın ve derhal istifa dilekçeni göndereceksin." diye konuştu.

"Tefe koyarlar"

Ankara sınırları içinde bir yazının gönderilmesinin bu kadar vakit alamayacağına dikkati çeken Cavcav, şunları kaydetti: "Herhalde bu kişilere koltuklarından ayrılmak çok zor geldi. Koltuk uğruna milyonlar önünde verdikleri sözleri de unuttular. Akıllarınca şimdi de bu yolu deniyorlar. Kendilerine bir büyükleri olarak nasihatte bulunmak istiyorum. Milyonlar önünde efelenip istifamı göndereceğim deyip yapmazsanız sizi tefe koyup çalarlar. En azından bari şimdi kendinize çeki düzen vererek ağzınızdan düşürmediğiniz 'değerlere' uygun davranın."

AA

Son Güncelleme: 13.10.2017 13:42
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LigSporMurat CavcavHakan KaynarGençlerbirliğiFutbol
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