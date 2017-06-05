İstikrarda Marcello'yu geçen yok

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta en istikrarlı oyuncular Marcelo Guedes, Fabricio Agosto Ramirez ve Cenk Tosun oldu.

Siyah-beyazlı takımın zorlu sezon mücadelesinde Brezilyalı oyuncu Marcelo, sahada en çok kalan isim olarak dikkati çekti. 2016-2017 sezonunda 32 maçta şans bulan Marcelo, 2 bin 842 dakika süre aldı. Sezona yedek olarak başlayan ve ilk iki lig mücadelesinde kenarda bekleyen İspanyol kaleci Fabricio Agosto Ramirez ise istikrar açısından ikinci sırada yer buldu. Toplam 32 maçta kalede görev alan Fabricio, 2 bin 833 dakika sahada kaldı. Bu sezon attığı gollerle dikkati çeken Cenk Tosun, sadece bir maç kaçırdı. Sarı kart cezası nedeniyle bir maçta forma giyemeyen Cenk, 33 maçta 2 bin 549 dakika şans buldu.

İstikrarlı diğer isimler

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve Adriano Correia, istikrar yakalayan diğer isimler oldu. Sezon başında sakatlık sıkıntısı yaşayan kaptan Oğuzhan Özyakup, 2 bin 408 dakika sahada mücadele etti. Son haftalarda düşüş yaşayan Atiba Hutchinson ise 2 bin 365 dakika şans yakaladı. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Gökhan Gönül, eski takımındaki istikrarını Beşiktaş'ta da korudu ve 2 bin 352 dakika oynadı. Takımın savunma oyuncularından Dusko Tosic, 2 bin 349 dakika görev alırken, Ricardo Quaresma 2 bin 275 ve Adriano Correia 2 bin 203 dakika süre aldı.

Babel maç kaçırmadı

Devre arası transfer döneminde transfer edilen Hollandalı oyuncu Ryan Babel, maç kaçırmadan sezonu tamamladı. Osmanlıspor maçıyla siyah-beyazlı formayı giymeye başlayan Babel, 18 karşılaşmada da sahada yer alıp bin 544 dakika oynadı. Son haftalarda ilk 11'de oynama fırsatı yakalayan Tolgay Arslan bin 793, Anderson Talisca bin 765 ve Vincent Aboubakar ise bin 587 dakika şans buldu.

Aras Özbiliz sadece 7 dakika sahada kalabildi

Beşiktaş'ta sezon boyunca en az süreyi Aras Özbiliz aldı. Siyah-beyazlı formayı ligde sadece İstanbul'daki Aytemiz Alanyaspor maçında giyebilen Aras, 83. dakikada Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna girip 7 dakika sahada kalabildi. Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği oyunculardan biri olan Demba Ba, iki karşılaşmada 24 dakika oynayabildi.

Ersan Adem Gülüm şans bulamadı

Siyah-beyazlı ekibin bir başka devre arası transferi Ersan Adem Gülüm, şans bulamadan sezonu tamamladı. Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan ve kiralık olarak siyah-beyazlı takıma dönen Ersan, sahada yer alma fırsatı bulamadı. Sadece Osmanlıspor maçının kadrosunda yer alan deneyimli oyuncuya, teknik direktör Şenol Güneş tarafından şans verilmedi.