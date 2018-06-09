İsveç, 12. kez finallerde

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İsveç Milli Takımı, kupada ilk şampiyonluğuna uzanmak istiyor. Almanya, Meksika ve Güney Kore ile F Grubu'nda yer alan İsveç Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

2016 yılında takımın başına geçen 55 yaşındaki Janne Andersson yönetimindeki İsveç, Avrupa elemelerinde Fransa, Hollanda, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus'un yer aldığı A Grubu'nda mücadele etti. 10 maç sonunda 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan toplayan İsveç, 26 gol atarken, 9 gol yediği A Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak play-off hakkı kazandı.

Avrupa elemeleri play-off turunda İtalya ile mücadele eden İsveç, iki maç sonucunda rakibine üstünlük kurdu ve 12. kez adını Dünya Kupası finallerine yazdırdı. İsveç, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

Avrupa Elemeleri A Grubu

İsveç-Hollanda: 1-1

Lüksemburg-İsveç: 0-1

İsveç-Bulgaristan: 3-0

Fransa-İsveç: 2-1

İsveç-Belarus: 4-0

İsveç-Fransa: 2-1

Bulgaristan-İsveç: 3-2

Belarus-İsveç: 0-4

İsveç-Lüksemburg: 8-0

Hollanda-İsveç: 2-0

Avrupa Elemeleri Play-off

İsveç-İtalya: 1-0

İtalya-İsveç: 0-0



Öne çıkan oyuncuları

Yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'e Dünya Kupası kadrosunda yer vermeyen Andersson yönetimdeki İsveç'te, futbolcuların çoğu Avrupa'nın liglerinde top koşturuyor. İsveç'in defans hattında Victor Lindelof, Mikael Lustig, Andreas Granqvist forma giyecek. Orta sahasında Emil Forsberg, Victor Claesson ve Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın da bulunduğu İsveç'in forvet hattında ise tecrübeli Marcus Berg ve dinamik John Guidetti yer alıyor.

Dünya Kupası geçmişi

İsveç Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 11 kez katıldı. 1934'te çeyrek final oynayan İsveç, 1938'de dördüncü oldu. 1950'de üçüncülük elde eden İsveç, ev sahibi olduğu 1958'de ise finalde Brezilya'ya kaybetse de tarihinin en büyük başarısına ulaştı. Bundan önce katıldığı son organizasyonda (2006) ikinci turda Almanya'ya elenen İsveç, dünya kupalarında 46 maç yaptı. Bu maçlardan 16'sını kazandı, 17'sinden mağlubiyetle ayrıldı. İsveç, Dünya Kupası tarihi boyunca 74 gol attı, kalesinde ise 69 gol gördü.

İsveç'in dünya kupaları geçmişi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1938 - Dördüncü

1950 - Üçüncü

1958 - Final

1970 - İlk tur

1974 - İkinci tur

1978 - İlk tur

1990 - İlk tur

1994 - Üçüncü

2002 - İkinci tur

2006 - İkinci tur

Kadro

Kaleci: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Robin Olsen (Kopenhag)

Savunma: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander, Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea City)

Orta saha: Viktor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Hamburg), Emil Forsberg (Leipzig), Oscar Hiljemark (Genoa), Sebastian Larsson (Hull City), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders)

Forvet: Marcus Berg (El-Ayn), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse)

Maç takvimi

18 Haziran (TSİ: 15.00): İsveç-Güney Kore (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

23 Haziran (TSİ: 21.00): Almanya-İsveç (Fisht Stadı - Soçi)

27 Haziran (TSİ: 17.00): Meksika-İsveç (Ekaterinburg Arena -Ekaterinburg).

