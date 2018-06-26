İsveç, tur için oynayacak

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde yarın birbirlerine rakip olacak Meksika ile İsveç, tarihlerinde ilk kez 60 yıl önce karşı karşıya geldi.

Gruptaki son maçlarında yarın karşılaşacak Meksika ile İsveç, son 16 turuna adlarını yazdırmak için mücadele edecek. Yaptığı iki maçı da kazanan Meksika, grupta 6 puanla lider durumda bulunurken, İsveç ise 3 puana sahip. İki ülke A milli futbol takımları arasındaki mücadele, Ekaterinburg Arena'da oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İlk maç 1958'de

Meksika ile İsveç, ilk kez 1958'de İsveç'in ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda karşılaştı. Grup mücadelesini ev sahibi İsveç, 3-0 galip tamamladı. Böylece rekabette de ilk galibiyeti elde etmiş oldu.

İsveç üstünlüğü

İki ekip, yarın oynayacakları maçla tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek. Meksika ile İsveç arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Avrupa ekibi 4 kez kazanırken, Meksika 2 defa sahadan galip ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sona erdi. İsveç'in attığı 8 gole, Meksika 5 golle yanıt verdi.

Son 8 buluşma hazırlık maçı

İki takım, 1958'de oynanan Dünya Kupası mücadelesinden sonra 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerin hepsi, hazırlık karşılaşması oldu. Meksika ile İsveç arasında oynanan karşılaşmalarda az sayıda gol atılması da dikkati çekiyor. İki ekip arasındaki 9 maçta şu ana kadar toplam 3 golden fazla atılmadı. Oynanan son iki karşılaşmada top, yalnızca bir kez filelerle buluştu.

Meksika, 56. maçında

Meksika, İsveç mücadelesiyle organizasyon tarihinde 56. maçına çıkacak. Yer aldığı 15 turnuvada daha önce 55 maça çıkan Meksika, 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 60 gol atan Meksika, kalesinde 93 gol gördü. Meksika, üst üste 7. Dünya Kupası'nda yer alıyor.

İsveç, 49. karşılaşmasında

Dünya Kupası'nda 12. kez mücadele eden İsveç, turnuva tarihinde 49. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, daha önceki karşılaşmalarda 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Oynadığı maçlarda 76 gol atan İsveç, kalesinde 71 gol gördü.