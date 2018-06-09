İsviçre kadrosuna güveniyor

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda İsviçre, E Grubu'nda mücadele edecek.

Grubunda Brezilya, Kosta Rika ve Sırbistan ile ilk ikiye kalmak için mücadele edecek İsviçre'nin Dünya Kupası'nda bugüne kadar en önemli başarısı çeyrek finale çıkmak oldu. İsviçre'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Avrupa elemelerinde B Grubu'nda yer alan İsviçre, aynı puanı topladığı Portekiz'in ardından averajla ikinci oldu. Kuzey İrlanda ile oynadığı play-off maçının ilk ayağını 1-0 kazanan, ikincisinde golsüz berabere kalan İsviçre, Dünya Kupası biletini cebine koydu.

İsviçre'nin B Grubu'nda aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

İsviçre-Portekiz: 2-0

Macaristan-İsviçre: 2-3

Andorra-İsviçre: 1-2

İsviçre-Faroe Adaları: 2-0

İsviçre-Letonya: 1-0

Faroe Adaları-İsviçre: 0-2

İsviçre-Andorra: 3-0

Letonya-İsviçre: 0-3

İsviçre-Macaristan: 5-2

Portekiz-İsviçre: 2-0

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Alexander Frei, Stephane Chapuisat, Johann Vogel, Hakan Yakın gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği İsviçre'nin bu turnuvada en güven duyduğu isimler arasında Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Haris Seferovic, Breel Embolo gibi futbolcular yer alıyor.

Deneyimli ve genç futbolcuların uyumuyla takım oyununun gereklerini sahaya yansıtmakta zorlanmayan İsviçre, teknik direktör Vladimir Petkovic ile turnuvanın sürpriz gerçekleştirebilecek ekipleri arasında gösteriliyor.

Dünya Kupası geçmişi

Daha önce Dünya Kupası finallerine 10 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010 ve 2014) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor. Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006 ve 2014'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Dünya Kupası'nda çıktığı 33 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 45 gol atıp, kalesinde 59 gol gördü. İsviçre'nin Dünya Kupası karnesi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1938 - Çeyrek final

1950 - İlk tur

1954 - Çeyrek final

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1994 - Son 16

2006 - Son 16

2010 - İlk tur

2014 - Son 16

Kadrosu

İsviçre Milli Takımı'nın 23 kişilik nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Roman Buerki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Leipzig), Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach)

Savunma: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Basel), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Jacques-Francois Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schaer (Deportivo La Coruna)

Orta saha: Valon Behrami (Udinese), Blerim Dzemaili (Bologna), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (Hoffenheim)

Forvet: Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica)

Maç takvimi

17 Haziran (TSİ: 21.00): Brezilya - İsviçre (Rostov Arena - Rostov-On-Don)

22 Haziran (TSİ: 21.00): Sırbistan - İsviçre (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)

27 Haziran (TSİ: 21.00): İsviçre - Kosta Rika (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)