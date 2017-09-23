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İtalyan futbolcu dopingli çıktı

Doping testi pozitif çıkan İtalyan futbolcu Lucioni'nin lisansı geçici olarak askıya alındı

23 Eylül 2017 Cumartesi 11:59
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İtalyan futbolcu dopingli çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Benevento'da forma giyen Fabio Lucioni'nin doping testi pozitif çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Benevento'nun 10 Eylül'de evinde Torino'ya 1-0 yenildiği maç sonrasında takım kaptanı Lucioni'den alınan numunelerde yasaklı maddeye rastlandı. Lisansı geçici olarak askıya alınan 29 yaşındaki futbolcunun 4 yıla kadar ceza alabileceği basına yansıdı. Lucioni ise kulüp doktorunun önerileri doğrultusunda ilaç kullandığını söyleyerek kendisini savundu. 2014 yılında Benevento'ya transfer olan savunma oyuncusu, 124 maçta forma giyerek takımının Serie A'ya yükselmesine katkı sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BeneventoDoping TestiFabio LucioniİtalyaSerie ASpor
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