"İyi bir ekip oluşturduk"

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Ünal Karaman'ın getirilmesinin ardından, yardımcı antrenörlerle de sözleşme imzalandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman'ın katılımıyla yardımcı antrenörler Hüseyin Çimşir, Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal için imza töreni düzenlendi. Bordo-mavili kulübün asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, yeni bir yapılanma dönemine girdiklerini belirterek, "Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın yaptığı çalışmalar sonucu A takımın teknik direktör kadrosunu düzenlemeye çalışıyoruz. Daha katılacak arkadaşlarımız da var. Hocalarımızı tanıyorsunuz. Kendileri Trabzonspor için faydalı işler yapacaklardır." dedi.

Geçmiş transfer dönemlerine göre biraz farklı bir yol izleyeceklerini ifade eden Hacısalihoğlu, şunları söyledi: "Şişkin bir kadromuz var. Önce bu kadroda bir düzenleme yapacağız. Bunu yaparken muhtemel ihtiyaçlara göre de bir çalışma yapılıyor. Daha önce sizlerin alıştığı, bizlerin de uyguladığı tarzın dışında transfer faaliyeti yürütmek durumundayız. Önce eldeki kadroyu oturtmamız lazım. Yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı kadroda bir dağınıklık olmuş. Neyin, ne olacağını hocamızla konuşarak ve oyuncularla konuşarak belirleyeceğiz. Trabzonspor Kulübünün şartlarına uyan ve bütçesine uygun transferleri yapmaya çalışacağız. Geçmişte olduğu gibi kulübün ödemelerini zorlaştıracak, sıkıntı oluşturacak oyuncular almayacağız. Yıldız oyuncular değil, ekip anlayışı olan, bu kadroda yer alacak, birlikteliği sağlayacak oyuncularla, hocamızın katkısı ve çalışmalarıyla ligde zirvede olmaya çalışacağız."

Hacısalihoğlu, Arjantinli oyuncu Jose Sosa için Medipol Başakşehir'den bir teklif alıp almadıkları yönündeki soruya, "Özellikle yüksek maliyetli, bu kulübün ödemeleri ile ilgili zorluk yaşadığı oyuncuların menajerlerinin böyle bir çalışması var. Kulübe çekilen ihtarlar, ödemelerde aksaklıklar oldu, doğal olarak bu oyuncuların menajerleri de birtakım çalışmalar içinde oluyor. Trabzonspor'a öneriler getirmek için uğraşıyor. Kulübe henüz resmi olarak gelmiş öneri yok. Yurt içinde, yurt dışında çalışma mutlaka vardır. Netleşmiş bir durum yok. Bundan sonra olur mu, sezon açılana kadar takip edeceğiz. Bazı transfer etmek istediğimiz oyuncularla da görüşme yapacağız." yanıtını verdi.

Karaman: "Yüreğim istediği için buradayım"

Teknik direktör Ünal Karaman ise iyi bir ekip oluşturduklarını ve başarılı olmak istediklerini belirtti. "Hata görmek istersek çok görürüz." diyen Karaman, "Bizim doğduğumuz toprakların bir sözü vardır, 'Başkalarının kusurunu görmekte gece karanlığı gibi olun.' Eğer biz birbirimizin kusurunu araştırma noktasına gayret göstereceksek çok hata buluruz. Hatasız dost arayan dostsuz kalır. Biz bir ekip oluşturduk. Bu ekip içerisinde benim gönlüm çok arkadaşımla birlikte olmaktan yana ama ana fikirde diyoruz ki bizim önceliğimiz Trabzonspor menfaatleri, biz arkadaşlarımızla dostlarımızla elbette bir yürüyeceğiz. Önümüzü açacaklar, önümüzü aydınlatacaklar. İşin ciddiyetiyle ve disipliniyle yürümesi gereken bir şey var. Hata yapmama noktası içerisinde oluşturduğumuz ve inandığımız bir ekibimiz var. Gönlüm geçmişte olduğum tüm arkadaşlarımla çalışmaktan yana ama burası belli profesyonellerle belli sayıda elemanları barındırması gereken yer." ifadelerini kullandı.

Karaman, daha önce çalıştırdığı takımlarda herhangi bir başarısının bulunmadığı yönünde yapılan eleştirilere ise şöyle yanıt verdi: "Hiç kimse bize altın tepside, sorunsuz bir kulüp teslim etmedi. Adana Demirspor'da biz göreve başladığımız dönemde bana dediler ki 'Hocam, biz büyük bir camiayız, bu sene küme düşmeyelim, yeter.' Neredeyse şampiyon olacağımız bir dönem yaşadık. Daha sonra Urfaspor macerası var. Biz orada 6 milyon 500 bin liraya takım kurduk. Sıkıntılara rağmen çok iyi bir başlangıç yaptık. Biz sinir sistemiyle iş yapan insanlarız. Oyunculara verilen vaatler yerine getirilmediği takdirde bazı sıkıntılar meydana geliyor. Karabükspor'da zaten her şey ortadaydı. Benimle birlikte olan insanın yeteneğini, bilgisini asla hor görmem, aşağılamam. Benim kariyerimde başarısızlık olmaz. Bazen doğruların bir kesişme noktası olur. Ben kendime güvenmemiş, inanmamış olsam, bu nokta içerisinde olmam. Belki Trabzonspor daha farklı şeyleri konuşma pozisyonunda olacak. Biz kendimizi yetersiz görsek daveti kabul etmezdim. Geçmişte esmer çocuğun heyecanı ne ise saha içerisinde bugün de aynı, hiçbir şey kaybolmadı. Bu camiaya hizmet etmek için buradayım. Esmer çocuk acı çeker, daha da büyüdü ve gelişti. İnşallah sizlerin de parlatmasıyla birlikte camiaya hizmet edecek konuma geldi. "

- "Yaptıklarımdan pişmanlık duymuyorum"

Ünal Karaman, yaptıklarından dolayı pişmanlık duymadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 9 yılımın 7 yılını geçirdim. İstanbul'un etekle para döktüğü dönemde yüreğim burayı istediği için tercih ettim. Çok daha farklı şeyler yaşayabilirdim. Benim bugün bankada milyon dolarlarım olsaydı ateşin içinde olan kulüplere gidip de çalışma gereği duymazdım. 'Burnumu dikerdim havaya, siz ateşin içerisindesiniz. Paranız yok. İstediğimiz oyuncuları transfer edemezsiniz' derdim ama ben dostluğu ve acıyı seçtiğimi, bu acının içinde de geçmişte Trabzonspor olduğunu için paraya da değerlerimizi satmadığımız için o ateşin içindeki kulüplere atlama gereği duydum. Oradaki gençler de bizim gençlerimiz ve onlar da hizmet bekliyordu. Pişmanlık da duymuyorum. Biz önümüze bakacağız. İnşallah önümüzde çok güzel günler olacak. Zorlukları da güç birliği yaparak aşacağımızı düşünüyorum."

"Kadro sıkıntısı zorluklarını nasıl aşmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Karaman, şunları kaydetti:

"1979 yılından beri kesintisiz bu işin içerisindeyim. Trabzonspor gibi bir kulübün ve milli takımın kaptanlığını yaptım. Dolayısıyla bunun yüksek okulunu okudum. Yıllardır futbolun içindeyiz ama bildiğimizi bilmeyen safına koyarak yine öğrenmeye devam ederiz. Oyuncu, niyetinde bir bozukluk yoksa iyi niyetle oraya geliyorsa çözemeyeceğiz bir sorun yoktur. Kafasında 40 tane tilki ile gelirse onu saklamaya çalışsa da bizim onu görmeme gibi bir durum söz konusu değildir. Burada mutlu olan insanla çalışmak isterim. Ben Bursa maçının 3-0'lık mağlubiyetinde Eskihisar'dan o vapur geçerken 'Allah'ım batır bu gemiyi' diyen insanım. Ben bu acıyı yürekten hisseden insanım, onun için hiç kimsenin ucundan kenarından tutmasına müsaade etmem. Buraya gelen sarılıyorsa dibine kadar sarılırım, onu kimseye yem etmem. Ünal Karaman bu acıyı yaşayıp bunları konuşuyorsa, kimseyi kulübün üzerine çıkıp farklı noktalara çekmesine müsaade etmem. Futbolcunun sıkıntısı varsa emrindeyim. Önemli olan niyet. Niyeti samimi olacak, sorunları çözmek bizim işimiz. Aksi durumda 'Ben mutlu değilim, gitmek istemiyorum' diyeni de yönetime ileteceğiz. Özde niyet."

Bordo-mavili takımla sözleşme imzalayan yardımcı antrenörler de kendilerini tanıtarak, yeni görevlerinde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.