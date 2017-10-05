İzlanda Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeni Eskişehir Stadı'nda teknik direktör Heimir Hallgrimsson yönetimindeki idmanın ilk 30 dakikası basına açık tutuldu.Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği öğrenildi.
İzlanda son çalışmasını yaptı
İzlanda Milli Futbol Takımı, kritik maç öncesi Yeni Eskişehir Stadı'nda son çalışmasını yaptı
05 Ekim 2017 Perşembe 14:20
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