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İzlanda son çalışmasını yaptı

İzlanda Milli Futbol Takımı, kritik maç öncesi Yeni Eskişehir Stadı'nda son çalışmasını yaptı

05 Ekim 2017 Perşembe 14:20
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İzlanda son çalışmasını yaptı

İzlanda Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeni Eskişehir Stadı'nda teknik direktör Heimir Hallgrimsson yönetimindeki idmanın ilk 30 dakikası basına açık tutuldu.Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği öğrenildi.

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AntrenmanIzlanda Milli TakımıTürkiye-İzlanda Maçına Doğru
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