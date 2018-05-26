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Jahovic gelecek sezonu düşünüyor

Konyasporlu futbolcu Jahovic, "Hocalarımızın da yardımlarıyla sezon sonuna kadar mücadelemizi verdik ve aldığımız iyi sonuçlarla Süper Lig'de kalmayı başardık" diye konuştu

26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:27
Jahovic gelecek sezonu düşünüyor

Atiker Konyaspor'un ara transfer döneminde renklerine kattığı golcü oyuncu Adis Jahovic, takıma katıldığı günden itibaren tek düşüncesinin yeşil-beyazlıların ligde kalması olduğunu ifade etti.

Jahovic, kulubün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ikinci devrede hep zorlu ve kritik maçlar oynadıklarını ancak aldıkları iyi sonuçlarla ligde kalmayı başardıklarını belirtti. Gelecek sezon daha güzel işler yapmak istediklerini vurgulayan Makedon golcü, şunları kaydetti: "Sezon içerisinde pek çok önemli olay yaşadık. Yeni bir takıma gelmiştim ve çıktığım ilk maçta ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı gol atmıştım. Taraftarlarımız attığım golü çılgınlar gibi sevinerek benimle birlikte kutladılar. Bu, benim için gerçekten çok önemliydi. Bu durum aynı zamanda takımım içinde önemliydi. Taraftarlarımız bizim için her zaman 12. oyuncumuz. Bizi sezonun sonuna kadar desteklediler. Onlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ligde kalmış olduk. Bu durum karşısında Konya'da biz dahil olmak üzere herkesin çok mutlu olduğunu biliyorum. Taraftarlarımızın kalabalık olarak gelip bizi desteklemesi her zaman çok önemli. Ümit ediyorum ki önümüzdeki sezon onların vereceği destekle daha güzel işler çıkartırız."

Jahovic, taraftarların ve takım arkadaşlarının zor süreçte birbirlerine çok iyi destek olduğunu ve kenetlendiğini ifade etti. Yeşil-beyazlı ekibe zor bir dönemde transfer olduğunun altını çizen Jahovic, "Takıma katıldığım günden itibaren tek düşüncem Atiker Konyaspor'un ligde kalmasıydı. Hocalarımızın da yardımlarıyla sezon sonuna kadar mücadelemizi verdik ve aldığımız iyi sonuçlarla Süper Lig'de kalmayı başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adis JahovicAtiker KonyasporFutbolSpor Toto Süper Lig
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