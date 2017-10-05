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Janssen şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçeli futbolcu Janssen, "Hedefimiz şampiyon olmak" dedi

05 Ekim 2017 Perşembe 13:01
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Janssen şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Vincent Janssen, Süper Lig'de sezon sonu şampiyon olmak istediklerini belirtti.

Sarı-lacivertlilerin, Premier Lig ekibi Tottenham'dan bir sezonluğuna kiraladığı Janssen, Fenerbahçe gazetesine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye geldiğinden dolayı mutluluğunu anlatan Janssen, "Güzel bir iletişim süreci geçirdik. İkna olmam hiç zor olmadı. Bu seneki hedefimiz şampiyon olmak. Avrupa'da da devam etmeyeceğimiz için lige çok iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir takımız ve iyi bir kadromuz var. Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı. Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta gol attığı için mutlu olduğunu aktaran 23 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti: "Gerçekten derbi maçta müthiş bir atmosfer vardı. Galibiyetin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarımız, takıma inanılmaz derecede destek oldu. Maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Bu yarışta devam etmek açısından derbiyi kazanmak çok önemliydi. Sevinmek hakkımızdı. Geçmişte oynadığımız maçları göz önünde bulundurduğumuz zaman atmosfer olarak yaşadığım en iyi maçtı."

Sezon sonu için herhangi bir gol sayısı belirlemediğini belirten sarı-lacivertli futbolcu, şöyle devam etti: "Benim için öncelik Fenerbahçe'yle şampiyonluk hedefine koşmak. Gol kralı olup olmadığımı çok da önemsemiyorum. Takıma ne kadar katkıda bulunursam, takım da benim gol atmama ne kadar katkıda bulunabilirse o kadar mutlu oluyorum." Fenerbahçe taraftarından övgüyle bahseden Hollandalı futbolcu, "Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan istediğim, desteklerine devam etmeleri ve bizleri yalnız bırakmamalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe GazetesiFutbolSÜPERLİGTottenhamVincent Janssen
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