Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
110455
ALTIN
155.501
DOLAR
3.8174
STERLİN
5.1217
EURO
4.5352

Janssen ve Ekici idmana katılmadı

Cumartesi günü Konyaspor'la oynayacağı maçı hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başlayan Fenerbahçe'de Janssen ve Mehmet Ekici antrenmana katılmadı, Alper Potuk antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

20 Aralık 2017 Çarşamba 16:25
51 Okunma
Janssen ve Ekici idmana katılmadı

Fenerbahçe, ilk yarının son haftasında 23 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde futbolcular, bir günlük iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Vincent Janssen ve Mehmet Ekici katılmadı. Janssen ve Mehmet'in salonda çalıştığı bildirildi. Alper Potuk ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışması gerçekleştirdi. Pas ve pres çalışmasında tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı sakatlandı. Kasığında ağrı hisseden İsmail, antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alper PotukAntrenmanAtiker KonyasporFenerbahçeFutbolİsmail KöybaşıMehmet EkiciSÜPERLİGVincent Janssen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aysal yok, Cengiz var
Aysal yok, Cengiz var
Sürpriz! Tudor ile temas kurdular
Sürpriz! Tudor ile temas kurdular
Arda'nın yeni takımı belli oldu
Arda'nın yeni takımı belli oldu
"Beşiktaş'a karşı favoriyiz"
"Beşiktaş'a karşı favoriyiz"
Bu forvetlerin hepsi satılıyor
Bu forvetlerin hepsi satılıyor
Özbek'ten seçim mesajı
Özbek'ten seçim mesajı
Bayraktar'dan Hakan Balta sürprizi
Bayraktar'dan Hakan Balta sürprizi
Malatya galibiyetle kapatmak istiyor
Malatya galibiyetle kapatmak istiyor
Durica takımla çalıştı
Durica takımla çalıştı

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim