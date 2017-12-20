Janssen ve Ekici idmana katılmadı

Fenerbahçe, ilk yarının son haftasında 23 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde futbolcular, bir günlük iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Vincent Janssen ve Mehmet Ekici katılmadı. Janssen ve Mehmet'in salonda çalıştığı bildirildi. Alper Potuk ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışması gerçekleştirdi. Pas ve pres çalışmasında tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı sakatlandı. Kasığında ağrı hisseden İsmail, antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.