Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94437
ALTIN
194.102
DOLAR
4.7316
STERLİN
6.2348
EURO
5.4729

Japonya'dan tarihi galibiyet

Dünya Kupası'nın H Grubu mücadelesinde Japonya, Kolombiya'yı 2-1 yendi

19 Haziran 2018 Salı 16:40
Japonya'dan tarihi galibiyet

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın H Grubu mücadelesinde Japonya, Kolombiya'yı 2-1 yendi.

3. dakikada Kagawa'nın vuruşunda Carlos Sanchez, topa elle müdahale etti ve hakem penaltı verdi. Mücadelenin hakemi, bu pozisyonun ardından Sanchez'e kırmızı kart gösterdi. Böylece Sanchez, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören ilk isim oldu.

6. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kagawa, topu ağlara göndererek Japonya'yı 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada sağ çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Quintero, barajın altından yaptığı vuruşla golü buldu. Yerden giden top, kaleci Kawashima'nın müdahalesine rağmen çizgiyi geçti ve Kolombiya 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi.

73. dakikada Honda'nın sol kanattan kullandığı kornerde, Osako'nun kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Japonya, turnuvaya üç puanla başladı. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Asya ülkesi, Güney Amerika temsilcisini mağlup etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıDünya KupasıFutbolJaponyaKolombiyaSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye rekorlarla veda etti
Fenerbahçe'ye rekorlarla veda etti
Rize, Özgür'ü gönderdi
Rize, Özgür'ü gönderdi
Atletico'da 3 imza
Atletico'da 3 imza
Da Silva kararını vermedi
Da Silva kararını vermedi
Aslan'dan E-spor iş birliği
Aslan'dan E-spor iş birliği
Erzurum ve Hollanda'da kamp yapacaklar
Erzurum ve Hollanda'da kamp yapacaklar
Yiğido, 2 Temmuz'da toplanıyor
Yiğido, 2 Temmuz'da toplanıyor
Heyecan 3 maçla sürecek
Heyecan 3 maçla sürecek
Kombinelere Ali Koç ilgisi
Kombinelere Ali Koç ilgisi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim