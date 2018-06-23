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Japonya'nın rakibi Senegal

Dünya Kupası H Grubu'nda Japonya ile Senegal, yarın tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek

23 Haziran 2018 Cumartesi 11:48
Japonya'nın rakibi Senegal

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın H Grubu'nda birbirlerine rakip olacak Japonya ile Senegal, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak.

Japonya-Senegal mücadelesi, Ekaterinburg Arena'da oynanacak ve TSİ 18.00'de başlayacak. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçlarında 3 kez karşı karşıya gelmişti.

Bu karşılaşma öncesinde Japonya ve Senegal'in 3'er puanı bulunuyor. H Grubu'ndaki diğer maçta karşılaşacak Polonya ve Kolombiya ise henüz puanla tanışamadı.

Rekabette Senegal üstünlüğü

İki takım arasındaki rekabette Senegal üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 3 maçta Senegal 2 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Senegal'in attığı 5 gole, Japonya 2 golle yanıt verdi.

İlk maç 1987'de

Japonya ve Senegal arasındaki ilk karşılaşma, Japonya'nın Hiroshima kentinde 27 Mayıs 1987'de oynandı. Mücadele, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. İki takım 2001'de bu kez Fransa'nın Lens şehrinde karşı karşıya geldi. Senegal, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 2-0 galip tamamladı. Takımlar, son kez 25 yıl önce karşılaştı. Japonya'da oynanan maçı da Senegal 1-0 kazanmayı başardı.

Japonya 6. Dünya Kupası'nda

Japonya, Rusya'daki organizasyon ile 6. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Hepsi üst üste olmak üzere 6. turnuvasını oynayan Asya ekibi, 2 kez son 16 turunu görürken, 3 defa gruplardan çıkamadı. FIFA dünya sıralamasında 61. basamakta bulunan Japonya, Güney Kore ile birlikte 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası'nın son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye'nin golü Ümit Davala'dan gelmişti.

Senegal'in tek yenilgisi var

Afrika temsilcisi, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Japonya ve Güney Kore'nin 2002'de ortaklaşa düzenlediği organizasyonda ilk deneyimini yaşayan Senegal, çeyrek final oynama başarısını göstermişti.

16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda mücadele eden Senegal, kupa tarihinde 6 maça çıktı. Üç galibiyet, iki beraberlik alan Afrika ekibi, tek yenilgisini Türkiye karşısında yaşamıştı. 2002'de oynanan çeyrek final mücadelesini Türkiye, İlhan Mansız'ın uzatma dakikalarında attığı 'Altın gol' ile kazanmıştı. Kupada oynadığı 6 maçta 9 gol atan Senegal, kalesinde ise 7 gol gördü. Afrika ekibi, FIFA dünya sıralamasında 27. basamakta bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFutbolJaponyaSenegalSpor
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