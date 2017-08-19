İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia, Inter'in defans oyuncusu Jeison Murillo'yu iki sezonluğuna kiraladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun iki sezonluğuna kiralanması konusunda Inter ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, iki sezonun sona ermesinin ardından futbolcunun bonservisinin Inter'den alınacağı da ifade edildi. Valencia, Murillo ve Arsenal'den 11 milyon avroya transfer edilen defans oyuncusu Gabriel Paulista için bugün imza töreni düzenlenecek. Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Murillo, Inter'de forma giydiği 102 karşılaşmada 5 gole imza atmıştı.
Jeison Murillo, Inter'de
İspanya temsilcisi Valencia, Inter'in savunmacısı Jeison Murillo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:50
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