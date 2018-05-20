Jeoa Pereira gol hasretine bitirdi

Spor Toto Süper Ligin son haftasında Kardemir Karabükspor’u evinde 3-0 mağlup eden Trabzonspor’da, savunma oyuncusu Jeoa Pereira attığı 2 golle alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında bordo-mavili takıma transfer olan Portekizli oyuncu Trabzonspor formasıyla Süper Lig kariyerinde ilk kez golle tanışırken, oyuncunun farklı bir istatistiği de ortaya çıktı. Pereira’nın 8 yıllık bir aradan sonra ilk kez golle tanıştı.

Futbolculuk kariyerinde Portekiz Premier Lig’de Benfica (5 gol), Gil Vicente, Sporting Braga (2 gol) ve Sporting Lisbon (6 gol) takımlarında forma giyen oyuncu İspanya Premier Lig’de ise Valencia takımında forma giydi. Almanya Bundesliga’da ise Hannover takımında kısa bir süre kalan oyuncu ülkesi Portekiz’e döndükten sonra Sporting Lisbon’dan Trabzonspor’a 2016-17 sezonunun devre arasında transfer oldu. Bordo-mavili takımda Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 52 resmi maçta forma giyen Pereira 48 Süper Lig maçının 46’sında ilk on birde sahaya çıktı. Sezonun son maçı olan Kardemir Karabükspor maçında attığı gollerle ilk kez Trabzonspor formasıyla golle tanıştı.