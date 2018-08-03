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Jesus'un sözleşmesi uzatıldı

Manchester City, Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus'un kontratını 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu

03 Ağustos 2018 Cuma 13:32
Jesus'un sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı futbolcusu Gabriel Jesus'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresi 2021'de sona erecek 21 yaşındaki Brezilyalı golcünün sözleşmesinin, iki sezon daha uzatıldığı belirtildi.

Brezilya'nın Palmeiras takımından geçen sezon 32 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Gabriel Jesus, Manchester City formasıyla 53 maçta 24 gole imza atmıştı.

Brezilya Milli Takımı'nda ise 22 karşılaşmaya çıkan Jesus, ağları 10 kez sarstı.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
SözleşmeManchester Cityİngiltere Premier LigGabriel Jesus
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