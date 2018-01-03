Jo, Japonya'nın yolunu tuttu

Japonya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nagoya Grampus, Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen forvet oyuncusu Jo'yu renklerine bağladı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Japon temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcuyu 11 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Kariyerinde bir dönem Galatasaray, Manchester City ve Everton formalarını da giyen Brezilyalı forvet, geçen yıl 34 maçta 18 gol atarak takımının şampiyon olmasında önemli rol oynamış ve "yılın futbolcusu" seçilmişti. Nagoya Grampus, geçen ay play-off turunu geçerek Japonya Birinci Futbol Ligi'ne yükselmişti.